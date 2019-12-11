DEAŞ’lı Derya: ‘Hata yaptım, pişmanım’

YAKLAŞIK bir yıldır Bielefeld’de cezaevinde tutulan Derya Ö., savcılık ve polis sorgusunda DEAŞ’la ilgili ayrıntılı itiraflarda bulunmuştu. Derya Ö. ile ilgili mütaalasını veren Federal Savcı, zanlının, çok az politik ve dini sebeplerle DEAŞ saflarına katıldığını belirtirken, sanığın üç yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Savunma avukatı ise Derya Ö.’nün 12 yaşında alkol almaya başladığını, küçük yaşlardan itibaren babasından baskı ve şiddet gördüğünü anlattı. Müvekkilinin yaşantısının dramla dolu olduğunu savunan avukat, Derya Ö.’nün 16 yaşında fuhşa zorlandığını ve ağır şartlarda fuhuş sektöründe çalıştığını da söyledi. Genç kadının Facebook üzerinde Mario S. ile tanışıp Suriye’ye gittiğini de belirten avukatı, Derya Ö.’nün Türkiye’de üç ay hapiste kaldığını ve bu sürenin de göz önünde tutularak 2 yıl altı ay hapis cezası verilmesinin adil olduğunu ileri sürdü.

Son sözleri sorulan Derya Ö. ise gözyaşlarıyla şöyle dedi: “Mahkemede adil yargılandığımı düşünüyorum. Cezaevinde geçirdiğim süre bana çok yardımcı oldu. Ben geleceğimi yeniden kurmak istiyorum. Aileme ihtiyacım var. Hata yaptım ve pişmanım. Lütfen beni cezaevinden çıkarın.”