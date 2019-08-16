‘Dayanışma Vergisi’ kabineyi böldü
Almanya’da CDU’lu ve SPD’li kabine üyeleri ‘Dayanışma Vergisi’nin kaldırılması konusunda karşı karşıya geldi. SPD’li Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD), ‘Dayanışma Vergisi’nin yüksek gelirli mükelleflerden alınmasını isterken, CDU’lu Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier (CDU), buna karşı çıkıyor.
MALİYE Bakanı Scholz, 2021’den itibaren mükelleflerin yüzde 90’ını ‘Dayanışma Vergisi’ yükünden kurtarmak istiyor. Yüzde 6.5’inin ise vergi yükünü hafifletmek, geri kalan yüksek gelirlilerden ise ‘Dayanışma Vergisi’ni bugüne kadar olduğu şekilde tahsil etmeyi planlıyor. Scholz yaptığı açıklamada, “Çok ama çok yüksek gelirliler sadece ‘Dayanışma Vergisi ödeyecek” dedi. Scholz’un bu önerisini haksızlık olarak değerlendiren Altmaier ise, “Mükelleflerin yüzde 10’undan verginin tahsil edilmesi anayasal olarak sorunludur” dedi.
ÜÇ AŞAMADA TAMAMEN KALKSIN
Altmaier’in önerisi, ‘Dayanışma Vergisi’nin üç aşamada adım adım tamamen kaldırmayı içeriyor. Buna göre 2021’de yıllık geliri 16 bin 988 Euro’dan, 2024’te yıllık geliri 50 bin Euro’dan az olanlar vergiden muaf tutulacak. 2026’dan itibaren ise vergi tamamen kaldırılacak. Altmaier’in önerisi kabul edilirse 2021’den itibaren vergi mükellefleri 2 milyar 800 milyon Euro’luk vergi yükünden kurtulacak. 2024’ten itibaren ise mükelleflerin sırtından 12 milyar 500 milyonluk bir yük kalkacak.
İki Almanya’nın birleşmesinden sonra, Doğu Almanya’nın kalkınması için 1991 yılında getirilen ‘Dayanışma Vergisi’, önce geçici olarak uygulandı. Daha sonra çıkarılan yasayla kalıcı hale getirildi. Maliye, ‘Dayanışma Vergisi’yle 2018’de 18.9 milyar Euro gelir elde etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle