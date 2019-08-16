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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
16.08.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

‘Dayanışma Vergisi’ kabineyi böldü

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‘Dayanışma Vergisi’ kabineyi böldü

Almanya’da CDU’lu ve SPD’li kabine üyeleri ‘Dayanışma Vergisi’nin kaldırılması konusunda karşı karşıya geldi. SPD’li Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD), ‘Dayanışma Vergisi’nin yüksek gelirli mükelleflerden alınmasını isterken, CDU’lu Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier (CDU), buna karşı çıkıyor.

MALİYE Bakanı Scholz, 2021’den itibaren mükelleflerin yüzde 90’ını ‘Dayanışma Vergisi’ yükünden kurtarmak istiyor. Yüzde 6.5’inin ise vergi yükünü hafifletmek, geri kalan yüksek gelirlilerden ise ‘Dayanışma Vergisi’ni bugüne kadar olduğu şekilde tahsil etmeyi planlıyor. Scholz yaptığı açıklamada, “Çok ama çok yüksek gelirliler sadece ‘Dayanışma Vergisi ödeyecek” dedi. Scholz’un bu önerisini haksızlık olarak değerlendiren Altmaier ise, “Mükelleflerin yüzde 10’undan verginin tahsil edilmesi anayasal olarak sorunludur” dedi.

ÜÇ AŞAMADA TAMAMEN KALKSIN
Altmaier’in önerisi, ‘Dayanışma Vergisi’nin üç aşamada adım adım tamamen kaldırmayı içeriyor. Buna göre 2021’de yıllık geliri 16 bin 988 Euro’dan, 2024’te yıllık geliri 50 bin Euro’dan az olanlar vergiden muaf tutulacak. 2026’dan itibaren ise vergi tamamen kaldırılacak. Altmaier’in önerisi kabul edilirse 2021’den itibaren vergi mükellefleri 2 milyar 800 milyon Euro’luk vergi yükünden kurtulacak. 2024’ten itibaren ise mükelleflerin sırtından 12 milyar 500 milyonluk bir yük kalkacak.
İki Almanya’nın birleşmesinden sonra, Doğu Almanya’nın kalkınması için 1991 yılında getirilen ‘Dayanışma Vergisi’, önce geçici olarak uygulandı. Daha sonra çıkarılan yasayla kalıcı hale getirildi. Maliye, ‘Dayanışma Vergisi’yle 2018’de 18.9 milyar Euro gelir elde etti.

 

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