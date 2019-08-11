‘Dayanışma Vergisi’ adım adım kalkıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Dayanışma Vergisi’ adım adım kalkıyor
GeriAvrupa ‘Dayanışma Vergisi’ adım adım kalkıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
11.08.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

‘Dayanışma Vergisi’ adım adım kalkıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Dayanışma Vergisi’ adım adım kalkıyor

Almanya’da hükümet, koalisyon sözleşmesinde öngörülen ‘Dayanışma Vergisi’nin yavaş yavaş kaldırılması için ilk adımı attı. Maliye Bakanı Olaf Scholz, kısa adı ‘Soli’ olan ‘Dayanışma Vergisi’ni vergi mükelleflerinin yüzde 90’ı için kaldıracak yasa taslağını ilgili bakanlıklara sundu. 2021 yılından itibaren vergi mükelleflerinin yüzde 90’ı ‘Dayanışma Vergisi’ ödemekten tamamen kurtulacak.

VERGİ mükelleflerinin yüzde 6.5’inden Dayanışma Vergisi kısmen kesilecek. Yüksek kazançlı vergi mükelleflerinin yüzde 3.5’i ise ‘Dayanışma Vergisi’ni tam ödeyecek. Gelir ve kurumlar vergisi üzerinden yüzde 5.5 Dayanışma Vergisi kesiliyor. Maliye Bakanlığı’nın hesaplarına göre 2018 yılında bütçeye ‘Dayanışma Vergisi’ olarak 18.9 milyar Euro para girdi.
Maliye Bakanlığı’nın hesaplarına göre 33 bin 912 Euro’ya kadar gelir vergisi ödeyenler, 2021 yılından itibaren Dayanışma Vergisi ödemekten kurtulacak. Mevcut yasaya göre Dayanışma Vergisi’nden muaf tutulan miktar 16 bin 956 Euro.
Bekar ve yılda brüt 73 bin 874 Euro’ya kadar kazanan vergi mükellefleri, Dayanışma Vergisi’nden muaf tutulacak. Ama yılda brüt 109 bin 451 Euro’ya kadar kazananlar gelir vergisi üzerinden yüzde 5.5 olan Dayanışma Vergisi’ni tam ödeyecek.
İki çocuklu bir ailede tek kişi çalışıyorsa, yıllık brüt 151 bin 990 Euro’ya kadar gelir, Dayanışma Vergisi’nden muaf tutulacak. Ama yılda brüt 221 bin 375 Euro gelirde ‘Dayanışma Vergisi tam alınacak.

2020’YE KADAR KALKMALI
Hükümet ortağı CDU/CSU geniş kesimler için Dayanışma Vergisi’ni kaldırmayı öngören yasa tasarısını desteklerken, tamamen kaldırılması hedefinden de vazgeçmediklerini açıkladı. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak ve CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, uzun vadede ‘Dayanışma Vergisi’nin vergi mükellefleri için tamamen kaldırılması gerektiğini söylediler. FDP ise 2020’nin başından itibaren ‘Dayanışma Vergisi’ alınmasının anayasaya aykırı olduğunu vurguladı ve verginin tamamen kaldırılmasını istedi.
Anayasa Mahkemesi eski başkanı Hans Jürgen Papier’in hazırladığı bilirkişi raporuna göre ‘Dayanışma Vergisi’ en geç 2020’ye kadar kaldırılmak zorunda. Maliye Bakanı Olaf Scholz’un hazırladığı yasa tasarısının geçmesi durumunda federal bütçenin vergi geliri yılda 10 milyar Euro düşecek.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Gurbetçileri vali karşıladı
‘Dayanışma Vergisi’ adım adım kalkıyor
Avrupa’da Kurban Bayramı coşkusu
YTB Başkanı Abdullah Eren’den bayram mesajı