‘Dayanışma Vergisi’ adım adım kalkıyor
Almanya’da hükümet, koalisyon sözleşmesinde öngörülen ‘Dayanışma Vergisi’nin yavaş yavaş kaldırılması için ilk adımı attı. Maliye Bakanı Olaf Scholz, kısa adı ‘Soli’ olan ‘Dayanışma Vergisi’ni vergi mükelleflerinin yüzde 90’ı için kaldıracak yasa taslağını ilgili bakanlıklara sundu. 2021 yılından itibaren vergi mükelleflerinin yüzde 90’ı ‘Dayanışma Vergisi’ ödemekten tamamen kurtulacak.
VERGİ mükelleflerinin yüzde 6.5’inden Dayanışma Vergisi kısmen kesilecek. Yüksek kazançlı vergi mükelleflerinin yüzde 3.5’i ise ‘Dayanışma Vergisi’ni tam ödeyecek. Gelir ve kurumlar vergisi üzerinden yüzde 5.5 Dayanışma Vergisi kesiliyor. Maliye Bakanlığı’nın hesaplarına göre 2018 yılında bütçeye ‘Dayanışma Vergisi’ olarak 18.9 milyar Euro para girdi.
Maliye Bakanlığı’nın hesaplarına göre 33 bin 912 Euro’ya kadar gelir vergisi ödeyenler, 2021 yılından itibaren Dayanışma Vergisi ödemekten kurtulacak. Mevcut yasaya göre Dayanışma Vergisi’nden muaf tutulan miktar 16 bin 956 Euro.
Bekar ve yılda brüt 73 bin 874 Euro’ya kadar kazanan vergi mükellefleri, Dayanışma Vergisi’nden muaf tutulacak. Ama yılda brüt 109 bin 451 Euro’ya kadar kazananlar gelir vergisi üzerinden yüzde 5.5 olan Dayanışma Vergisi’ni tam ödeyecek.
İki çocuklu bir ailede tek kişi çalışıyorsa, yıllık brüt 151 bin 990 Euro’ya kadar gelir, Dayanışma Vergisi’nden muaf tutulacak. Ama yılda brüt 221 bin 375 Euro gelirde ‘Dayanışma Vergisi tam alınacak.
2020’YE KADAR KALKMALI
Hükümet ortağı CDU/CSU geniş kesimler için Dayanışma Vergisi’ni kaldırmayı öngören yasa tasarısını desteklerken, tamamen kaldırılması hedefinden de vazgeçmediklerini açıkladı. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak ve CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, uzun vadede ‘Dayanışma Vergisi’nin vergi mükellefleri için tamamen kaldırılması gerektiğini söylediler. FDP ise 2020’nin başından itibaren ‘Dayanışma Vergisi’ alınmasının anayasaya aykırı olduğunu vurguladı ve verginin tamamen kaldırılmasını istedi.
Anayasa Mahkemesi eski başkanı Hans Jürgen Papier’in hazırladığı bilirkişi raporuna göre ‘Dayanışma Vergisi’ en geç 2020’ye kadar kaldırılmak zorunda. Maliye Bakanı Olaf Scholz’un hazırladığı yasa tasarısının geçmesi durumunda federal bütçenin vergi geliri yılda 10 milyar Euro düşecek.
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