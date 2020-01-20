Davada sona gelindi ama paradan hâlâ haber yok

AKRABA olan üç Arap kökenli sanık soygundan, müzenin Türkiye kökenli eski güvenlik görevlisi sanık ise soyguna yardım etmekten tutuklu yargılanıyor. Savcı, yaşları 21’den büyük iki sanık için 7’şer yıl, diğer iki sanık için de gençlik yasası gereği 5’er yıl hapis istedi. Avukatlar, 27 Ocak’ta savunmalarını yapacak. Hâkimin davayla ilgili kararını 20 Şubat’ta vermesi bekleniliyor.

Çalınan 100 kiloluk altın para, soygunun üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen hâlâ bulunamadı. Polis ve savcı, değeri 3 milyon 750 bin Euro olarak tahmin edilen altın paranın eritilip satıldığından hareket ediyor.