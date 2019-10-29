Dar gelirli çocuklar için ödenen paraları eşine göndermiş
Almanya’da görevini kötüye kullanmaktan hakim karşısına çıkan müdür, dar gelirli çocuklar için ödenen ve okul gezileri için toplanan paraları eşinin hesabına aktardığı itiraf etti.
ALMANYA’nın Braunschweig kentinde görevini kötüye kullanmaktan yargılanan 53 yaşındaki okul müdürü, ilk duruşmada eşiyle birlikte sanık sandalyesine oturdu.
Soruşturma çerçevesinden açığa alınan müdür, 356 kez okulun ve öğrencilerin parasını zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Müdür, toplam 170 bin Euro’yu eşinin hesabına aktardığını ilk duruşmada itiraf etti. Müdürün, öğrencilerin okul gezileri için toplanan paralar ile dar gelirli ailelerin çocukları için ödeme yapan iş ajansının gönderdiği paraları eşinin hesabına aktarmakla suçlanıyordu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle