Madeni paraları bankaya tam 10 kez altın diye satmıştı
Almanya’da bir bankaya tam 10 kez altın süsü verilmeş madeni paraları altın diye satarak 300 bin Euro kazanç elde eden 21 yaşındak sanığın yargılanması başladı.
ALMANYA'nın Aşağı Saksonya eyaleti sınırları içinde kalan Göttingen'de 21 yaşındaki sanık, bankaya sahte altın satmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Savcı, 21 yaşındaki sanığı Göttingen Sparkasse adlı bankayı 10 kez dolandırmakla suçluyor. Savcının hazırladığı iddianamede sanığın bankaya altın süsü verilmiş madeni paraları altın olarak satıp, bankadan 300 bin Euro aldığı yer alıyor. 2016 yılında gerçekleşen dolandırıcılığın fark edilmesi üzerine sanık aldığı 300 bin Euronun 120 bin Euro’luk kısmını bankaya iade etmişti. Göttingen Sparkasse adlı banka da bu sahte altınları Baden Württemberg Eyalet Bankası'na satmıştı.
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