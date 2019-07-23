Danışmanlık hizmeti için 6 ayda 178 milyon Euro harcandı
Almanya’da hükümet bu yılın ilk 6 ayında dışarıdan danışmanlık hizmetleri için 178 milyon Euro harcadı.
ALMANYA’DA hükümetin dışarıdan danışmanlık hizmetleri için ödediği paralar, dudak uçuklatıyor. Bu yılın ilk 6 ayında Federal hükümet 178 milyon Euro danışmanlık ücreti ödedi. Muhalefet partilerinden Sol Parti’nin önergesine verilen cevapta 14 bakanlığın 6 ayda dışarıdan danışmanlık hizmetleri için 178 milyon Euro harcadığı açıklandı. En fazla danışmanlık harcaması rekoru 78.7 milyon Euro ile İçişleri Bakanlığı’nda. Hemen ardından 47.7 milyon Euro danışmanlık harcamasıyla ulaştırma bakanlığı geliyor.SAVUNMA BAKANLIĞI BİLİNMİYOR
En az danışmanlık hizmeti için harcama yapan ise eğitim bakanlığı çıktı. Eğitim Bakanlığı’nın danışmanlık hizmeti için ödediği miktar 293 bin Euro. Ne kadar danışmanlık hizmeti için harcama yaptığı sorusuna Savunma Bakanlığı yanıt vermedi. Savunma Bakanlığı danışmanlık hizmetlerinin henüz devam ettiği, bu nedenle kesin bir rakam veremeyeceğini belirtti.
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