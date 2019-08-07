Danimarka’da korkutan patlama
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan vergi ofisi yakınlarında dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle binalarda hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
DANİMARKA polisi gece saatlerinde meydana gelen patlamanın nedeninin araştırıldığını ifade ederek, soruşturma başlatıldığını söyledi.Kopenhag polisi Jorgen Bergen, “Patlamanın ardında neyin olduğunu söylemek için çok erken” dedi. Polis, patlama esnasında binada 2 kişi bulunduğunu ancak yaralanmadıklarını açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle