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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.04.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Danimarka’da Köge Camisi açıldı

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Danimarka’da Köge Camisi açıldı

Danimarka’da başkenti Kopenhag’ın 50 kilometre güneyindeki Köge kentinde yeni binasına taşınan Köge Camisi, törenle ibadete açıldı.

TÖRENE, Danimarka Türk Diyanet Vakfını (DTDV) temsilen Dursun Mehmet Dindi ve DTDV çatısı altında faaliyet gösteren çok sayıda cami derneğinin başkanları katıldı. Köge Camisi Derneği Başkanı Ali Ünsal, Köge cemaati ve Danimarka’daki hayırseverlerin bağışlarıyla caminin yeni binasına taşındığını söyledi. Ünsal, yaklaşık bin 200 metrekarelik kullanım alanına sahip caminin 13.5 milyon krona (yaklaşık 9 milyon lira) mal olduğunu bildirdi.
Caminin eski binasının 1990’da hizmete girdiğini belirten Ünsal, söz konusu binanın artık ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle daha büyük bir binaya taşındıklarını söyledi.

Danimarka’da Köge Camisi açıldı
Caminin açılışını Danimarka Türk Diyanet Vakfı’ndan Dursun Mehmet Dindi (sağdan üçüncü), Köge Camisi Derneği Başkanı Ali Ünsal (sağdan ikinci), Köge Camisi Kadın Kolları Başkanı Döne Kılıç (sağda) gerçekleştirdi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Danimarka medyasında çıkan ve DTDV’ye bağlı camiler ve din görevlilerini hedef alan haberlere değinen Ünsal, “Benim görüşüme göre, camilerimize iki nedenle saldırıyorlar; Birincisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmiyorlar, bunu iyice anladım. İkincisi ise burada İslam’ın büyümesini istemiyorlar” diye konuştu.
Ünsal, Danimarka medyasında yer alan ‘DTDV çatısı altındaki camilerin finansmanının Türkiye tarafından sağlandığı’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, gazetecileri toplantılara çağırarak belgeler sunduklarını, ancak bu şekilde yalan haberlerin önüne geçebildiklerini belirtti.

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