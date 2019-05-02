Danimarka’da enerji santralında feci kaza: Türk işçi komada
Avedöre şehrinde bulunan enerji santralının silosunda çalıştığı sırada kömürlerin kayması sonucunda göçük altında kalan 34 yaşındaki bir Türk işçi uzun çabalar sonucunda kurtarılarak Kraliyet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
BATI Kopenhag Emniyet Müdürlüğü nöbetçi Polis Şefi Brian Holm basına yaptığı açıklamada, “Akşam saatlerinde aldığımız bir kaza ihbarı sonucu, Avedöre enerji santralına ekiplerimiz intikal etti, 34 yaşındaki bir genç şahsın kömürlerin kayması sonucunda göçük altında kaldığını tespit ettik. Uzun çabalar sonucunda kurtarılan kişinin bilincinin kapalı olduğu görüldü, buradan Kraliyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Şu an komada, çok üzgünüz yakınlarını bilgilendirdik” dedi.
KRİZ MASASI KURULDU
Yaşanan kazanın ardından santral yönetimi kriz masası kurulduğunu, santral çalışanlarına psikolog desteği verilmeye başlandığını, polis ve çalışma müfettişliğinin, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair olay yerinde incelemelerde bulunduğunu ve silodaki çalışmalar ile ilgili kurallara uyulup uyulmadığını araştırdıklarını açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu an uzaktaki aile fertlerinin etkilenmemesi için kazazedenin isminin basına açıklanmayacağı vurgulandı.
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