Danimarka’da Ayasofya Camii ve Kültür Derneği Külliyesi açıldı

Başkent Kopenhag’a yakın Roskilde şehrinde inşa edilen Roskilde Ayasofya Camii ve Kültür Derneği Külliyesi için düzenlenen açılış törenine, çok sayıda davetlinin yanı sıra Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ömer Aydın, Roskilde Belediye Başkanı Joy Mogensen, Roskilde Katedralı Başpiskoposu Peter Fischer Möller, Kopenhag Din Hizmetleri Müşavir Vekili Hüseyin Gültekin de katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi İpek, caminin Roskilde halkına hayırlı olmasını dilerken, insanların buluşma noktası olması temennisinde bulundu. Türkiye’de cami, kilise ve sinagogların yan yana olduğuna dikkati çeken İpek, şöyle dedi:

“Burada gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler, sadece İslam dininin tanıtılmasına yönelik değil, diğer dinlerle de birlikte etkinlikler yapılması, toplumsal hayatta hoşgörüyü öne çıkaran birleştirici unsurların öneminin görünürlülük kazanması bakımından son derece yararlı olacaktır.”

Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek

‘MÜSLÜMANLARDAN ÖĞRENDİK’

Belediye Başkanı Joy Mogensen de Müslümanların Avrupa’ya kattıkları değerleri anlatırken, farklı kültürlerin Roskilde’de bir arada yaşayabildiğine işaret etti.

İslam’ın Orta Çağ’da Avrupa toplumunun öğreticisi olduğu sözünün çabuk unutulduğunun altını çizen Mogensen, “Farklı kıtalardan farklı ürünlerin Avrupa’ya yayılmasını Müslümanlara borçluyuz. Kahve, şeker ve pamuk üretimini Müslümanlar sayesinde öğrendik. Öğrendiklerimiz Avrupa’da tarım sektörünün gelişmesinin önünü açarken, toplumumuzun sanayileşmesine de yardımcı oldu” dedi.

2016’daki temel atma törenine katılmasına ve caminin inşasına onay vermesine yapılan eleştirilere de değinen Mogensen, cami cemaatinin Türkiye ile yakın bağı bulunmasına rağmen Roskilde’deki Türklerin Danimarka yasalarına saygılı olduğunu bildiği için temelini attığı caminin açılışına da katılmakta sorun görmediğini vurguladı.

DANİMARKALILAR NAMAZI İZLEDİ

Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ömer Aydın, Başpiskopos Peter Fischer Möller, Din Hizmetleri Müşavir Vekili Hüseyin Gültekin ve Roskilde Ayasofya Camii Dernek Başkanı Tuncay Yılmaz da törende birer konuşma yaptı.

Roskilde Ayasofya Camii ve Kültür Derneği Külliyesi iki ezan okunmasının ardından kurdele kesilerek resmi olarak açıldı.

Açılışa yoğun ilgi gösteren Danimarkalılar da camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı ve açılışın ardından camide kılınan namazı takip etti. Namazın akabinde davetlilere yemek ikramı yapıldı.





BAĞIŞLARLA YAPILDI

Danimarka Türk Diyanet Vakfına bağlı temelden inşa edilen 3’üncü cami olma özelliğini taşıyan Roskilde Ayasofya Camii ve Kültür Derneği Külliyesi bin 50 metrekarelik kapalı alanda yaklaşık bin kişinin ibadet edebileceği şekilde yapıldı.

Caminin temeli 2016 yılının şubat ayında, dönemin Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez, Roskilde Belediye Başkanı Joy Mogensen, Roskilde Katedralı Başpiskopos Peter Fischer Möller ve Kopenhag Din Hizmetleri Müşavir Vekili Hüseyin Gültekin tarafından atılmıştı.

Cemaat ve hayırseverlerden toplanan bağışlarla inşa edilen cami 20 milyon krona (13 milyon 500 bin lira) mal oldu.

Roskilde Ayasofya Camii ve Kültür Derneği Külliyesi’nde ibadet için ayrılan alanların yanı sıra eğitim ile kültürel faaliyetlerin yapılabileceği alanlar, kadınlar için aktivite alanları, kafeterya, imam lojmanı ve gasilhane de bulunuyor.