Danimarka Prensi, Napolyon’un okulunda askeri eğitim alacak
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’nin 49 yaşındaki oğlu Prens Joachim, mezunları arasında Napolyon Bonaparte’ın da olduğu ‘Ecole Militaire’de askeri eğitim alacak.
DANİMARKA Prensi Joachim, Fransa’nın başkenti Paris’teki askeri Ecole Militaire okulunda eğitim görecek. Kraliyet Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’nin küçük oğlu Prens Joachim, Fransa Savunma Bakanlığının daveti üzerine Ecole Militaire’de ders alacak. Haftanın 6 günü eğitim-öğretim verilen askeri okulda Prens Joachim, Eylül 2019’dan 2020’nin yaz aylarına kadar eğitim görecek.
YILDA 30 ÖĞRENCİ ALINIYOR
Prens Joachim, askeri okulda bulunacağı sürede Fransız eşi Prenses Marie ve iki çocuğuyla birlikte Paris’te yaşayacak. Fransa’nın efsane hükümdarı Napolyon Bonaparte ile General Charles de Gaulle’nin de mezunları arasında olduğu askeri okul Ecole Militaire’nin, yılda 5’i yabancı olmak üzere 30 öğrenci kabul ettiği belirtildi.
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