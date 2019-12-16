Danimarka polisi bu minik çocukların ailesini arıyor!

56 yaşındaki bir Danimarkalı tarafından sokak ortasında yalnız oldukları fark edilen biri kız, diğeri erkek çocuğunun yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Danimarka polisi, çocukların yaşlarının çok küçük olması nedeniyle iletişim kurmakta zorlanıyor, henüz tam konuşamadıkları için hangi dilde iletişim kuracaklarını bilemiyorlar.

YASA DIŞI YOLLARLA MI KAÇIRILDILAR?

Pazar gününden beri çocukların kime ait olduğuna ilişkin soruşturma başlatan polis, çocukları kaçırdığı şüphesiyle bir kişiyi tutukladı. İki şüphelinin sorgusu ise hala sürüyor. Polis sözcüsü “Çocuklarla bağlantısı olduğundan şüphelenen bir kişiyi yakaladık. Çocukların kaçırılarak yasa dışı yollardan ülkeye getirilmesinden hareket ediliyor” dedi.

‘ÇOCUKLAR YAPAYALNIZDI’

Küçük çocukları, arkadaşıyla birlikte lokantaya giderken yolda fark eden 56 yaşındaki Danimarkalı Claus Widved, “Yolda yürürken bebek arabasının içinde çocukları gördük. 10 metre yürüdükten sonra çocukların yanında yetişkin kimse olmadığını anladık ve bir şeylerin yolunda olmadığını fark ettik. Çünkü çocuklar yapayalnızdılar” dedi.