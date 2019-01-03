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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN
03.01.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Daniela da mı Sapık Ali’nin kurbanı

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Daniela da mı Sapık Ali’nin kurbanı

Almanya’nın başkenti Berlin’de 16 yıl önce ortadan kaybolan 14 yaşındaki Georgine Krüger’in katil zanlısı olarak tutuklanan 43 yaşındaki Ali K.’ya yönelik yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Polis, 16 yıldır haber alınamayan 40 yaşındaki Daniela Langer’i de Ali K.’nın öldürdüğünden şüphe ediyor.

Daha önce küçük yaştaki komşularının kızlarına cinsel saldırıda bulunmak ve yine komşusunun kızı Georgine Krüger’i kaçırıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürmekle suçlanan Ali K. geçen ay tutuklanmıştı. Ali K. komşusu genç bir kıza cinsel saldırıdan 20 ay hapis cezası da almıştı. Ali K.’nın tutuklanmasından sonra polis şimdi de Daniela Langer dosyasını açtı.

Daniela da mı Sapık Ali’nin kurbanı
Georgine Krüger

EVİNE 300 METRE UZAKLIKTA
Ali K.’nın oturduğu evden sadece 300 metre uzaklıkta yaşayan 40 yaşındaki Daniela Langer, Georgine’nin kaybolmasından birkaç ay önce aniden ortadan kaybolmuş ve 16 yılı aşkın süredir haber alınamıyordu. Polis daha önce birçok kez genç kadının büyük bir ihtimalle cinayete kurban gitmiş olabileceğini açıklamıştı. Berlin’de yayımlanan B.Z. adlı gazetenin haberine göre Daniela Langer dosyasını yeniden açan polisin, şüpheli olarak Ali K.’yı gördüğünü yazdı. Ancak polisin Daniela Langer ile ilgili Ali K.’yı sorgulayıp sorgulamadığı ise bilinmiyor. Ali K.’nın doktor yardımcısı olarak çalışan kadınla bir bağlantısının olup olmadığı da kesinleşmedi.

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