Daniela da mı Sapık Ali’nin kurbanı
Almanya’nın başkenti Berlin’de 16 yıl önce ortadan kaybolan 14 yaşındaki Georgine Krüger’in katil zanlısı olarak tutuklanan 43 yaşındaki Ali K.’ya yönelik yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Polis, 16 yıldır haber alınamayan 40 yaşındaki Daniela Langer’i de Ali K.’nın öldürdüğünden şüphe ediyor.
Daha önce küçük yaştaki komşularının kızlarına cinsel saldırıda bulunmak ve yine komşusunun kızı Georgine Krüger’i kaçırıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürmekle suçlanan Ali K. geçen ay tutuklanmıştı. Ali K. komşusu genç bir kıza cinsel saldırıdan 20 ay hapis cezası da almıştı. Ali K.’nın tutuklanmasından sonra polis şimdi de Daniela Langer dosyasını açtı.
Georgine Krüger
EVİNE 300 METRE UZAKLIKTA
Ali K.’nın oturduğu evden sadece 300 metre uzaklıkta yaşayan 40 yaşındaki Daniela Langer, Georgine’nin kaybolmasından birkaç ay önce aniden ortadan kaybolmuş ve 16 yılı aşkın süredir haber alınamıyordu. Polis daha önce birçok kez genç kadının büyük bir ihtimalle cinayete kurban gitmiş olabileceğini açıklamıştı. Berlin’de yayımlanan B.Z. adlı gazetenin haberine göre Daniela Langer dosyasını yeniden açan polisin, şüpheli olarak Ali K.’yı gördüğünü yazdı. Ancak polisin Daniela Langer ile ilgili Ali K.’yı sorgulayıp sorgulamadığı ise bilinmiyor. Ali K.’nın doktor yardımcısı olarak çalışan kadınla bir bağlantısının olup olmadığı da kesinleşmedi.
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