Dananın kuyruğu bu hafta kopar mı?
Bundesliga’da 31. Hafta maçları oynanacak. Bu hafta oynanacak karşılaşmalardan elde edilecek sonuçlara göre hangi takımların lige veda edeceği netleşebilir. Lider Bayern Münih, son sıradaki Hannover ile oynuyor. Hannover’in bu maçta yenilmesi durumunda ligde kalma umudu kalmayacak.
BUNDESLIGA’da 31. Hafta maçları yarın, cumartesi ve pazar günü oynanacak. Sezonun bitimine üç hafta kala oynanacak karşılaşmalardan elde edilecek sonuçlar lige önemli şekil verecek. Şampiyonluk yolunda Bayern Münih ile Dortmund kafa kafaya yarışırken, düşme potasında bulunan Nürnberg ve Hannover’in ise bu hafta alacaları sonuçlar ligdeki kaderlerini belirleyecek. Stuttgart Hertha Berlin karşısında alacağı bir galibiyetle rahat nefes alabilecek.DÖRDÜNCÜ TAKIM KİM OLACAK
Bayern Münih ve Drotmund gibi Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantileyen RB Leipzig, haftanın açılış karşılaşmasında Mainz’e konuk oluyor. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Mainz ile RB Leipzig arasındaki karşılaşma yarın akşam saat 20.30’da oynanacak. Cumartesi ise hem ligin zirvesini hem de son sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak. Lider Bayern Münih son sıradaki Hannover’i konuk edecek. Biri şampiyonluk için, diğeri ise ligde kalmak için üç pueanı hedefliyor. Konuk takımın bu maçı kaybetmesi ve Stuttgart’ın da Hertha deplasmanında en az bir puan alması durumunda Hanonver lige veda eden ilk takım olacak.
ZORLU MAÇA ÇIKACAK
Lig ikincisi Dortmund zorlu Werder Bremen deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk umudunu sürdürebilmesi için sarı siyahların üç puana ihtiyacı var. Karşılaşma Werder Bremen açısından ise Avrupa Ligi’ne katılma yolunda önemli. Yeşil beyazlıların hedefi ligi ilk yedide tamamlamak. Dortmud maçı kaybederse şampiyonluğu, Werder Bremen kaybederse Avrupa Ligine katılma fırsatını kaçıracak. Cumartesi günü Şampiyonlar Ligine katılma hesapları yapan M’gladbach ile Hoffenheim karşılaşması da oldukça çekişmeli geçmesi beklenen bir diğer maç olacak. Pazar günü ise bu hafta üç karşılaşma oynanacak. Haftanın kapanış maçında yine Avrupa Kupaları için mücadele veren Leverkusen ile Frankfurt karşı karşıya geliyor.
Haftanın programı şöyle:
YARIN
Mainz - RB Leipzigg (20.30)
CUMARTESİ
B. Münih - Hannover (15.30)
Hertha Berlin- Stuttgart (15.30)
M’gladbch -Hoffenheim (15.30)
Wolfsburg - Nürnberg (15.30)
Werder Bremen - Dortmud (18.30)
PAZAR
Schalke - Augsburg (13.30)
Freiburg - Düsseldorf (15.30)
Leverkusen - Frankfurt (18.00)
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