Daimler Benz, partilere bağış yapmayı durdurdu
Son üç yıldır egzoz gazı ölçüm skandalı, elektrikli otomobil ve çevre kirliği konularında politikacıların eleştirilerinin hedefi olan Alman otomobil şirketi Daimler Benz, aldığı kararla siyasi partilere yaptığı para bağışını durdurdu.
BAĞIŞI durdurma kararını, Daimler Benz’in mayıs ayında emekliye ayrılacak Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche aldı. Daimler, uzun süredir Almanya’daki siyasi partilere bağışta bulunuyor. Şirketin basın sözcüsü geçen yıl yaptığı açıklamayla, “Siyasi partilere anayasada ön görülen kurallara göre bağışta bulunuyoruz. Siyasi partiler batı demokrasinin gereklerini yerine getirmek için önemli rol oynuyor” sözleriyle neden bağış yaptıklarını açıklamıştı. Daimler, geçen yıl CDU ve SPD’ye 100’er bin, FDP ve Yeşiller’e de 40’ar bin Euro bağış yapmıştı.
Dieter Zetsche
TARTIŞMALAR MI ETKİLİ OLDU
Daimler Benz, tıpkı Volkswagen gibi emisyon gazı ölçümlerinde yapılan manipülasyon nedeniyle siyasetçilerin hedefi olmuştu. Geçen yıl Daimler’in şefi Zetsche iki kez Berlin’e çağrılmış, Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’e skandallarla ilgili rapor vermek zorunda kalmıştı. Yeşiller ise yaptıkları sert açıklamalarla otomobil üreticilerini eleştirmiş, bununla yetinmeyip dizel ve benzinle çalışan otomobillerin üretiminin durdurulmasını istemişti. Daimler Benz’den yapılan açıklamada bağışların durdurulmasının yaşanan gelişmelerle ilgili olmadığı vurgulandı. Bağışların durdurulmasıyla ilgili, “Şirket, eğitim, çevre koruma, bilimsel, sanatsal ve kültürel projeleri destekleme kararı aldı” açıklaması yapıldı.
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