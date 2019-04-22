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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
22.04.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Daimler Benz, partilere bağış yapmayı durdurdu

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Daimler Benz, partilere bağış yapmayı durdurdu

Son üç yıldır egzoz gazı ölçüm skandalı, elektrikli otomobil ve çevre kirliği konularında politikacıların eleştirilerinin hedefi olan Alman otomobil şirketi Daimler Benz, aldığı kararla siyasi partilere yaptığı para bağışını durdurdu.

BAĞIŞI durdurma kararını, Daimler Benz’in mayıs ayında emekliye ayrılacak Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche aldı. Daimler, uzun süredir Almanya’daki siyasi partilere bağışta bulunuyor. Şirketin basın sözcüsü geçen yıl yaptığı açıklamayla, “Siyasi partilere anayasada ön görülen kurallara göre bağışta bulunuyoruz. Siyasi partiler batı demokrasinin gereklerini yerine getirmek için önemli rol oynuyor” sözleriyle neden bağış yaptıklarını açıklamıştı. Daimler, geçen yıl CDU ve SPD’ye 100’er bin, FDP ve Yeşiller’e de 40’ar bin Euro bağış yapmıştı.

Daimler Benz, partilere bağış yapmayı durdurdu
Dieter Zetsche

TARTIŞMALAR MI ETKİLİ OLDU
Daimler Benz, tıpkı Volkswagen gibi emisyon gazı ölçümlerinde yapılan manipülasyon nedeniyle siyasetçilerin hedefi olmuştu. Geçen yıl Daimler’in şefi Zetsche iki kez Berlin’e çağrılmış, Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’e skandallarla ilgili rapor vermek zorunda kalmıştı. Yeşiller ise yaptıkları sert açıklamalarla otomobil üreticilerini eleştirmiş, bununla yetinmeyip dizel ve benzinle çalışan otomobillerin üretiminin durdurulmasını istemişti. Daimler Benz’den yapılan açıklamada bağışların durdurulmasının yaşanan gelişmelerle ilgili olmadığı vurgulandı. Bağışların durdurulmasıyla ilgili, “Şirket, eğitim, çevre koruma, bilimsel, sanatsal ve kültürel projeleri destekleme kararı aldı” açıklaması yapıldı.

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