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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
08.07.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Daha önce iki kez öldürmek için evine gitmiş

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Daha önce iki kez öldürmek için evine gitmiş

Neonazi Stephan Ernst, polisteki ifadesine göre daha önce iki kez Vali Walter Lübcke’nin evine giderek öldürmek istedi. Çeşitli nedenlerle cinayeti gerçekleştiremediğini anlatan Ernst, Köln’de yılbaşı gecesi çok sayıda kadının mülteciler tarafından taciz edilmesinin kendisini tetiklediğini söyledi.

ALMANYA’da Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetini soruşturan ‘Liemecke’ özel komisyonu, katil zanlısı neonazi Stephan Ernst’in bağlantılarını ortaya çıkarmak için yoğun çalışma yürütüyor. Ernst, daha önce 8’i Türk 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü NSU’nun gizli kalan bir üyesi mi? İstihbaratın uzun bir süre radarındaki Ernst neden daha sonra istihbaratın takibinden çıktı? Kamuoyu bu soruların yanıtını beklerken, cinayetle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Vali Lübcke’yi öldürdüğünü önce itiraf eden, ancak sonra bu ifadesini geri çeken Stephan Ernst’in, aslında cinayeti yıllar önce planladığı belirlendi.

Daha önce iki kez öldürmek için evine gitmişTACİZ OLAYLARI TETİKLEMİŞ!
Süddeutsche gazetesi, NDR ve WDR televizyonlarının zanlının polisteki ifadesine dayanarak verdiği habere göre, Ernst, biri 2017, diğeri 2018’de olmak üzere iki kez cebinde tabancayla Vali Lübcke’yi öldürmek için evine gitti. Ancak cinayeti çeşitli sebeplerle gerçekleştiremedi.
45 yaşındaki neonazi katil zanlısı, ifadesinde, valiyi öldürme planına gerekçe olarak 2015-2016 yılbaşı gecesi Köln’de yaşanan taciz olaylarını gösterdi ve bu olayların kendisini tetiklediğini iddia etti. Köln’de yılbaşı gecesi çok sayıda kadın mülteci gençlerin taciz olaylarına maruz kalmıştı.

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