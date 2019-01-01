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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
01.01.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

‘Daha fazla sorumluluk almalıyız’

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‘Daha fazla sorumluluk almalıyız’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yayınladığı yeni yıl mesajında uluslararası sorunlarda Almanya’nın daha fazla sorumluluk alacağını belirtti.

ALMANYA’nın bugünden itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğini iki yıllığına üstleneceğini hatırlatan Merkel, burada küresel sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti. “Kendi çıkarımız için daha fazla sorumluluk almalıyız” ifadesini kullanan Merkel, insani ve kalkınma yardımlarının yanında savunma harcamalarını da artıracaklarını kaydetti.
Almanya’nın, AB’nin daha sağlam hale gelmesi ve karar verme kabiliyetinin artması için çaba harcayacağını vurgulayan Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılacak olmasına rağmen bu ülke ile yakın partner olmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Merkel, halkın mayıs ayında yapılacak AP seçimlerine katılmasıyla AB’nin gelecekte de barış, refah ve güvenlik projesi olarak kalması için katkı sağlayabileceklerine işaret etti.

ZOR GEÇEN BİR YIL SONA ERDİ
İklim değişikliği, göçün yönetilmesi ve uluslararası terörizme karşı mücadelenin gelecek için önemli konular olduğunu vurgulayan Merkel, bu sorunların başkalarının çıkarlarını da düşünerek çözülebileceğini belirtti. Merkel, Almanya’da refahı ve insanların geçim kaynaklarını güvence altına almak için hükümetin yeni teknolojilere geçiş konusundaki yapısal değişikleri ve dijital ilerleme stratejisine ilişkin adımları kararlılıkla attığını ifade etti.
Samimiyet, hoşgörü ve saygı gibi değerlerin bu ülkeyi güçlü kıldığının altını çizen Merkel, bu değerlerin korunması gerektiğini dile getirdi. Merkel, 2017’de yapılan seçimlerden sonra hükümetin ancak 2018’de kurulabildiğine ve ardından koalisyon ortakları arasında çıkan tartışmalara da işaret ederek, zor geçen bir siyasi yılın sona erdiğini kaydetti.

 

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