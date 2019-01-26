‘Daha fazla Alman dostumuzu Türkiye’ye yatırıma bekliyoruz’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Daha fazla Alman dostumuzu Türkiye’ye yatırıma bekliyoruz’
GeriAvrupa ‘Daha fazla Alman dostumuzu Türkiye’ye yatırıma bekliyoruz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
26.01.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

‘Daha fazla Alman dostumuzu Türkiye’ye yatırıma bekliyoruz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Daha fazla Alman dostumuzu Türkiye’ye yatırıma bekliyoruz’

Türk Alman İşadamları Birliği’nin Berlin’deki yeni yıl resepsiyonunda Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilere dikkat çeken Büyükelçi Ali Kemal Aydın, “Daha fazla Alman dostumuzun Türkiye’ye yatırım yapmasını bekliyor ve istiyoruz“ dedi.

TÜRK Alman İşadamları Birliği (TDU) Berlin’de yeni yıl resepsiyonu düzenledi. Resepsiyonda konuşan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, son dönemlerde Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkilerde önemli adımların atıldığını, Cumuhrbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylülde Berlin, ekimde de Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in Türkiye ziyaretlerinin ilişkilerin gelişmesine ve normalleşme sürecine önemli katkıları olduğunu söyledi.

İSTİHDAM VE KATI SAĞLIYORLAR
TDU’nun resepsiyonuna Büyükelçi Aydın dışında Başkonsolos Mustafa Çelik, Elçimüsteşarı Ufuk Gezer, CDU Berlin Meclis Grup Başkanı Burkard Dregger ve çok sayıda siyasetçi ile iş insanı katıldı. Büyükelçi Aydın, konuşmasının başında Türk iş insanlarının Alman ekomonisine ve toplumsal hayatına yaptığı katkılara değindi. Aydın “TDU Berlin’de önemli bir işveren kuruluşu. Türk kökenlilerinin istihdamında ve uyumunda başarılı katkıları var. TDU Başkanı Remzi Kaplan ve arkadaşlarını bu başarılı çalışmarından dolayı tebrik ederim. Almanya ile Türkiye’nin çok derin ilişkileri bulunuyor. Siyasi, ticari ve insanı bağlantıları ve ilişkileri vardır. Her iki taraf da bu ilişkileri daha da geliştirmek için çaba harcıyor. Ama en güçlü yanımız insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerdir“ dedi.

‘Daha fazla Alman dostumuzu Türkiye’ye yatırıma bekliyoruz’

90 BİN ŞİRKET 400 BİN İSTİHDAM VE 40 MİLYAR EURO CİRO
Büyükelçi, konuşmasının devamında Türk iş insanlarının 90 bin şirketle 400 bin istihdam yarattığını ve yıllık 40 milyar Euro ciroya ulaştığını belirterek “Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türk ve Türkiye kökenli, bu güzel ülkeninin ekonomik alanda kalkınmasına, sosyal alanda çeşitlilik kazanmasna, akademik, sanatsal ve spor hayatının zenginleşmesine önemli katkı sağladı ve sağlamaya devam etmektedir“ dedi.

‘Daha fazla Alman dostumuzu Türkiye’ye yatırıma bekliyoruz’

EN BÜYÜK ORTAKLARDAN BİRİ
Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Büyükelçi, “Ekonomik alanda Almanya Türkiye’nin en büyük ortağı olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptğı ülke Almanya’dır. Ticaret hacmimiz geçen yıl 31 milyar Euro olarak gerçekleşti. Almanya, Türkiye’de doğrudan yatırım yapan şirketler saçısından da ön sıralarda. Yedi bini aşkın Alman şiketi bu yıl ülkemizde faaliyet sürdürdü. Her iki taraf da ticari ilişkilerin gelişmesini ve büyümesini istiyor. Daha fazla Alman dostumuzun Türkiye’ye yatırım yapmasını bekliyoruz ve istiyoruz“ dedi.
TDU Başkanı Remzi Kaplan’da Türkçe ve Almanca yaptığı konuşmasında TDU’nun faaliyetlerini anlattı, Alman kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinden bahsetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle