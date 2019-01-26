‘Daha fazla Alman dostumuzu Türkiye’ye yatırıma bekliyoruz’

TÜRK Alman İşadamları Birliği (TDU) Berlin’de yeni yıl resepsiyonu düzenledi. Resepsiyonda konuşan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, son dönemlerde Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkilerde önemli adımların atıldığını, Cumuhrbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylülde Berlin, ekimde de Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in Türkiye ziyaretlerinin ilişkilerin gelişmesine ve normalleşme sürecine önemli katkıları olduğunu söyledi.

İSTİHDAM VE KATI SAĞLIYORLAR

TDU’nun resepsiyonuna Büyükelçi Aydın dışında Başkonsolos Mustafa Çelik, Elçimüsteşarı Ufuk Gezer, CDU Berlin Meclis Grup Başkanı Burkard Dregger ve çok sayıda siyasetçi ile iş insanı katıldı. Büyükelçi Aydın, konuşmasının başında Türk iş insanlarının Alman ekomonisine ve toplumsal hayatına yaptığı katkılara değindi. Aydın “TDU Berlin’de önemli bir işveren kuruluşu. Türk kökenlilerinin istihdamında ve uyumunda başarılı katkıları var. TDU Başkanı Remzi Kaplan ve arkadaşlarını bu başarılı çalışmarından dolayı tebrik ederim. Almanya ile Türkiye’nin çok derin ilişkileri bulunuyor. Siyasi, ticari ve insanı bağlantıları ve ilişkileri vardır. Her iki taraf da bu ilişkileri daha da geliştirmek için çaba harcıyor. Ama en güçlü yanımız insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerdir“ dedi.

90 BİN ŞİRKET 400 BİN İSTİHDAM VE 40 MİLYAR EURO CİRO

Büyükelçi, konuşmasının devamında Türk iş insanlarının 90 bin şirketle 400 bin istihdam yarattığını ve yıllık 40 milyar Euro ciroya ulaştığını belirterek “Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türk ve Türkiye kökenli, bu güzel ülkeninin ekonomik alanda kalkınmasına, sosyal alanda çeşitlilik kazanmasna, akademik, sanatsal ve spor hayatının zenginleşmesine önemli katkı sağladı ve sağlamaya devam etmektedir“ dedi.

EN BÜYÜK ORTAKLARDAN BİRİ

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Büyükelçi, “Ekonomik alanda Almanya Türkiye’nin en büyük ortağı olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptğı ülke Almanya’dır. Ticaret hacmimiz geçen yıl 31 milyar Euro olarak gerçekleşti. Almanya, Türkiye’de doğrudan yatırım yapan şirketler saçısından da ön sıralarda. Yedi bini aşkın Alman şiketi bu yıl ülkemizde faaliyet sürdürdü. Her iki taraf da ticari ilişkilerin gelişmesini ve büyümesini istiyor. Daha fazla Alman dostumuzun Türkiye’ye yatırım yapmasını bekliyoruz ve istiyoruz“ dedi.

TDU Başkanı Remzi Kaplan’da Türkçe ve Almanca yaptığı konuşmasında TDU’nun faaliyetlerini anlattı, Alman kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinden bahsetti.