Dağlık alana düşüp yandı: 3 kişinin cesedine ulaşıldı
Avusturya’da Wetterstein Dağları’na düşen ve yanan uçağın enkazına ulaşan kurtarma ekipleri, 3 kişinin cesedine ulaştı.
Avusturya’nın Tirol eyaletine bağlı Leutasch bölgesinde dün yerel saatle 17:30 sıralarında içinde 3 kişinin bulunduğu Cirrus SR22 GTS X tipi küçük uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle Wetterstein Dağları’na düştü.
Uçak, yere çakılmasının hemen ardından yandı. Bölgeye intikal eden kurtarma ekipleri, uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.
Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor.
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