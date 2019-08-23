Dağın zirvesindeki haçı ziyaret eden turistleri yıldırım çarptı: 4 ölü
Polonya’daki Tatra Dağları’nda tatil yapan ve Giewont adlı dağın tepesindeki metal haçı ziyaret eden 25 turisti yıldırım çarptı. Turistlerden 4’ü hayatını kaybetti.
POLONYA’nın güneyinde Slovakya sınırına yakın Tatra Dağları’nda tatil yapan bir grup turist, havanın güneşli olmasını fırsat bilerek Giewont adlı dağın en yüksek noktasında bulunan metal haç kısmına çıktı. Bu sırada bastıran ani fırtına sonucu turistlerin üzerine yıldırım düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Bir turistin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4’e çıktı.
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