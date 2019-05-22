Cumhurbaşkanı yeni hükümeti onayladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriCumhurbaşkanı yeni hükümeti onayladı
GeriAvrupa Cumhurbaşkanı yeni hükümeti onayladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
22.05.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı yeni hükümeti onayladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı yeni hükümeti onayladı

Avusturya’da video skandalı üzerine görevden alınan FPÖ’lü bakanların yerine yenileri atandı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz’un uzmanlardan oluşan yeni bakanlarını onayladı.

MALİYE Bakanı Hartwig Löger aynı zamanda Başbakan Yardımcısı oldu. Avusturya Yüksek Mahkemesi eski başkanı Eckart Ratz İçişleri Bakanı olurken, Walter Pöltner Sosyal İşler Bakanı, Valerie Hackl Ulaştırma ve Johann Luif Savunma Bakanı olarak görevlendirildi. Juliane Bogner Straus aynı zamanda Spor Bakanlığı görevini de üstlendi.
Başbakan Kurz böylece yeni kabinesini oluşturdu. Ancak geçici hükümet eylül ayında yapılacak erken seçimlere kadar iktidarda kalabilecek mi? Pazartesi günü mecliste özel oturumda Başbakan Kurz hakkında güvenoylaması önergesi tartışılacak. Liste Jetzt adlı parti güvenoylamasına gidilmesi için meclise önerge sunacağını açıkladı. 183 sandalyeli parlamentoda hükümet partisi Halk Partisi (ÖVP) 61, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) 52, aşırı sağ parti FPÖ 51, NEOS 10, JETZT 7 milletvekiline sahip. İki milletvekili ise bağımsız. Güvenoyuna gidilmesi için salt çoğunluk gerekiyor. ÖVP ve NEOS güvenoylamasına karşı. Sosyal Demokratlar (SPÖ) ve aşırı sağ FPÖ ise henüz kararını açıklamadı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Guadenus: ‘O görüntülerin arkasında Viyanalı avukat var’
Cumhurbaşkanı yeni hükümeti onayladı
‘İstifa mektubum hazır’
AfD bu kez düğün salonuna karşı çıktı!