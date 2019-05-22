Cumhurbaşkanı yeni hükümeti onayladı
Avusturya’da video skandalı üzerine görevden alınan FPÖ’lü bakanların yerine yenileri atandı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz’un uzmanlardan oluşan yeni bakanlarını onayladı.
MALİYE Bakanı Hartwig Löger aynı zamanda Başbakan Yardımcısı oldu. Avusturya Yüksek Mahkemesi eski başkanı Eckart Ratz İçişleri Bakanı olurken, Walter Pöltner Sosyal İşler Bakanı, Valerie Hackl Ulaştırma ve Johann Luif Savunma Bakanı olarak görevlendirildi. Juliane Bogner Straus aynı zamanda Spor Bakanlığı görevini de üstlendi.
Başbakan Kurz böylece yeni kabinesini oluşturdu. Ancak geçici hükümet eylül ayında yapılacak erken seçimlere kadar iktidarda kalabilecek mi? Pazartesi günü mecliste özel oturumda Başbakan Kurz hakkında güvenoylaması önergesi tartışılacak. Liste Jetzt adlı parti güvenoylamasına gidilmesi için meclise önerge sunacağını açıkladı. 183 sandalyeli parlamentoda hükümet partisi Halk Partisi (ÖVP) 61, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) 52, aşırı sağ parti FPÖ 51, NEOS 10, JETZT 7 milletvekiline sahip. İki milletvekili ise bağımsız. Güvenoyuna gidilmesi için salt çoğunluk gerekiyor. ÖVP ve NEOS güvenoylamasına karşı. Sosyal Demokratlar (SPÖ) ve aşırı sağ FPÖ ise henüz kararını açıklamadı.
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