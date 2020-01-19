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Haber Giriş: 19.01.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Almanya’daki Türklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

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Almanya’daki Türklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Erdoğan, kalacağı Ritz Carlton Otel’in önünde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra otele giriş yaptı. Zirve’de, Libya’da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.

Almanya’daki Türklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

Almanya’daki Türklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

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