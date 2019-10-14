Cumhurbaşkanı Avrupa’yı tehdit etmedi, uyardı
ZDF’in, Barış Pınarı operasyonu üzerine sorularını yanıtlayan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecileri Avrupa’ya göndeririz tehditinde kadar ciddi” sorusuna “Bir kere bu bir tehdit değil, uyarı. Cumhurbaşkanı AB’nin tutumu karşısında uğradığı düş kırıklığını ifade etti” yanıtını verdi. Aydın operasyonun başarılı şekilde yürüdüğünü de söyledi.
BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman televizyon kanalı ZDF’in Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonu üzerine düzenlediği Berlin Direkt adlı programda soruları yanıtladı. Büyükelçi Aydın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan 3.6 milyon Suriyeli mülteciyi Avrupa’ya göndermekle tehdit etti. Bu konuda ne kadar ciddi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir kere bu bir tehdit değil, bir uyarıydı. Cumhurbaşkanı AB’nin tutumundan dolayı uğradığı düş kırıklığını ifade etti. Türkiye sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirdi. Ama AB tarafı maalesef şimdiye kadar taahhütlerini yerine getirmedi. Türkiye 8 yılı aşkın süredir Suriye’den milyonlarca mülteciyi ağırlıyor.”
SINIRIMIZDA TERÖR DEVLETİNE KURULMASINA İZİN VERMEYİZ
“Biz Suriyeli mültecilerin anavatanlarına geri dönebilmelerini sağlamak için sınırımız boyunca bir güvenli bölge tesis etmek istiyoruz. Bu nedenle Barış Pınarı operasyonunu başlattık ve operasyon planlandığı gibi başarıyla yürüyor.
Bu bölgeden bize tehdit var. PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG, birkaç yıldır bu bölgeyi kontrolü altına aldı ve sınırımızda bir terör devleti kurmak istiyor. Buna müsaade edemeyiz. Bu bölgeden ülkemize 300’den fazla saldırı kaydedildi. Müttefiklerimizi defalaraca bu saldırılar hakkında bilgilendirdik. Bu saldırılarla Türkiye tarafında şimdiye kadar 17 sivil öldürüldü. 150 sivil de yaralandı.”
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