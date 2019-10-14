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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Avrupa’yı tehdit etmedi, uyardı

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Cumhurbaşkanı Avrupa’yı tehdit etmedi, uyardı

ZDF’in, Barış Pınarı operasyonu üzerine sorularını yanıtlayan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecileri Avrupa’ya göndeririz tehditinde kadar ciddi” sorusuna “Bir kere bu bir tehdit değil, uyarı. Cumhurbaşkanı AB’nin tutumu karşısında uğradığı düş kırıklığını ifade etti” yanıtını verdi. Aydın operasyonun başarılı şekilde yürüdüğünü de söyledi.

BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman televizyon kanalı ZDF’in Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonu üzerine düzenlediği Berlin Direkt adlı programda soruları yanıtladı. Büyükelçi Aydın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan 3.6 milyon Suriyeli mülteciyi Avrupa’ya göndermekle tehdit etti. Bu konuda ne kadar ciddi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir kere bu bir tehdit değil, bir uyarıydı. Cumhurbaşkanı AB’nin tutumundan dolayı uğradığı düş kırıklığını ifade etti. Türkiye sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirdi. Ama AB tarafı maalesef şimdiye kadar taahhütlerini yerine getirmedi. Türkiye 8 yılı aşkın süredir Suriye’den milyonlarca mülteciyi ağırlıyor.”

Cumhurbaşkanı Avrupa’yı tehdit etmedi, uyardı
SINIRIMIZDA TERÖR DEVLETİNE KURULMASINA İZİN VERMEYİZ
“Biz Suriyeli mültecilerin anavatanlarına geri dönebilmelerini sağlamak için sınırımız boyunca bir güvenli bölge tesis etmek istiyoruz. Bu nedenle Barış Pınarı operasyonunu başlattık ve operasyon planlandığı gibi başarıyla yürüyor.
Bu bölgeden bize tehdit var. PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG, birkaç yıldır bu bölgeyi kontrolü altına aldı ve sınırımızda bir terör devleti kurmak istiyor. Buna müsaade edemeyiz. Bu bölgeden ülkemize 300’den fazla saldırı kaydedildi. Müttefiklerimizi defalaraca bu saldırılar hakkında bilgilendirdik. Bu saldırılarla Türkiye tarafında şimdiye kadar 17 sivil öldürüldü. 150 sivil de yaralandı.”

Cumhurbaşkanı Avrupa’yı tehdit etmedi, uyardı

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