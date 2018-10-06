Cumhurbaşkanı, Almanya'yı böyle uyarmış: O zaman siz Can Dündar'la toplantı yapın
Geçen hafta Almanya'ya yaptığı ziyareti değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacakları toplantıya Can Dündar'ın katılması durumunda "O zaman siz onunla toplantı yaparsınız" diyerek Almanya'yı uyardıklarını söyledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinde Başbakan Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısı için gazeteci Can Dündar'a akreditasyon verilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen 27'inci İstişare ve değerlendirme toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel'le düzenlenen ortak basın toplantısında Dündar'ın yer alması durumunda toplantıyı iptal edebilecekleri yönünde Alman yetkililere mesaj gönderdikleri bilgisini doğruladı.
Erdoğan, Dündar için isim kullanmadan "5 yıl 10 aya mahkûm olan sözde gazeteci" nitelendirmesinde bulundu ve basın toplantısına katılabileceği haberlerinin kendilerine gelmesi üzerine Alman makamlarını uyardıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı, "'Eğer bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. O zaman siz onunla basın toplantısı yaparsınız, daha sonra da biz onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız' diye haber gönderdik" ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISINDA DA DÜNDAR'I İSTEMİŞTİ
Almanya'ya da seslenen Erdoğan, "5 yıl 10 aya mahkûm olmuş bir sözde gazeteciyi siz bu ülkede barındırıyorsanız, bunun stratejik ortaklığa yakışan bir yanı yoktur" şeklinde konuştu. Türkiye'nin istenen teröristleri stratejik ortaklarına her zaman teslim ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşı tarafların ise benzer talepleri yerine getirmediğinin altını çizdi. Alman yetkililer, Erdoğan'ın ziyaretinden hemen önce Dündar'ın tutuklanarak iade edilmesi yönünde Türkiye'den resmi bir talep iletildiğini, ancak bunun söz konusu olmadığını belirtmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel ile yaptığı basın toplantısında Can Dündar için "ajan" ifadesini kullanmış, canlı yayınlanan basın toplantısı sırasında da Merkel'den Dündar'ın iadesini istemişti.
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