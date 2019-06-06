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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
06.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı, Alman valinin öldürülmesiyle dalga geçenlere sert çıktı: Mide bulandırıcı

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Cumhurbaşkanı, Alman valinin öldürülmesiyle dalga geçenlere sert çıktı: Mide bulandırıcı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülmesinden sonra aşırı sağcıların sevinç mesajları yayınlamalarına ve valinin ölümüyle dalga geçenlere sert çıktı.

CUMHURBAŞKANI Steinmeier, valinin ölümünün ardından yapılan paylaşımları “Çirkin, iğrenç ve ahlaksızca” olarak değerlendirdi ve bunun affedilemeyeceğini söyledi. Aşırı sağcıların yaptığı paylaşımlarla ilgili konuşan Steinmeier “Bazıları bir insanın ölümüne adeta seviniyor, alkış tutuyor. Bu mide bulandırıcı bir durumdur” dedi.

Cumhurbaşkanı, Alman valinin öldürülmesiyle dalga geçenlere sert çıktı: Mide bulandırıcı

TOPLUM DAHA FAZLA TEPKİ GÖSTERMELİYDİ
Aşırı sağcıların yaptığı paylaşımın toplum tarafından yeteri kadar tepki gösterilmediğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı “Lübcke'nın ölümünden sonra yapılan paylaşımlara toplumun daha fazla tepki göstermesini beklerdim” dedi. Kassel Bölge Valisi 2 Haziran'da evinin terasında kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü. Cinayeti soruşturan 20 kişilik polis ekibi henüz ne cinayet aydınlatabildi, ne de katil yakalandı.

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