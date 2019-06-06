Cumhurbaşkanı, Alman valinin öldürülmesiyle dalga geçenlere sert çıktı: Mide bulandırıcı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülmesinden sonra aşırı sağcıların sevinç mesajları yayınlamalarına ve valinin ölümüyle dalga geçenlere sert çıktı.
CUMHURBAŞKANI Steinmeier, valinin ölümünün ardından yapılan paylaşımları “Çirkin, iğrenç ve ahlaksızca” olarak değerlendirdi ve bunun affedilemeyeceğini söyledi. Aşırı sağcıların yaptığı paylaşımlarla ilgili konuşan Steinmeier “Bazıları bir insanın ölümüne adeta seviniyor, alkış tutuyor. Bu mide bulandırıcı bir durumdur” dedi.
TOPLUM DAHA FAZLA TEPKİ GÖSTERMELİYDİ
Aşırı sağcıların yaptığı paylaşımın toplum tarafından yeteri kadar tepki gösterilmediğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı “Lübcke'nın ölümünden sonra yapılan paylaşımlara toplumun daha fazla tepki göstermesini beklerdim” dedi. Kassel Bölge Valisi 2 Haziran'da evinin terasında kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü. Cinayeti soruşturan 20 kişilik polis ekibi henüz ne cinayet aydınlatabildi, ne de katil yakalandı.
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