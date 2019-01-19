CSU’nun yeni lideri Markus Söder oldu
Almanya’da hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) yeni lideri Markus Söder seçildi. Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, Münih’te düzenlenen olağanüstü CSU Kurultayı’nda, delegelerin kullandığı 771 geçerli oyun 674’ünü alarak yüzde 87.42 ile Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in yerine CSU Genel Başkanı oldu.
SÖDER, böylelikle partinin 9. Genel Başkanı unvanını aldı. Seehofer ise kurultayda partinin onursal başkanlığına seçildi. Almanya’daki hükümetin büyük ortağı CDU’nun kardeş partisi konumundaki CSU, ekim ayında Bavyera’da yapılan seçimde eyalet meclisinde çoğunluğu kaybetmişti. Bunun üzerine eleştirilere maruz kalan Seehofer 2 ay önce genel başkanlık görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
Aralık ayında CDU’da da genel başkanlık değişimi yapılmış, CDU’nun genel başkanlığına Başbakan Angela Merkel’in yerine Annegret Kramp-Karrenbauer seçilmişti.
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