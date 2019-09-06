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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
06.09.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

CSU’dan iklimi korumak için ‘enerji dostu beyaz eşyayı destekleyin’ çağrısı

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CSU’dan iklimi korumak için ‘enerji dostu beyaz eşyayı destekleyin’ çağrısı

Fedaral hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), enerji tasarrufu sağlayan beyaz eşyanın desteklenmesini istedi. CSU, hazırladığı 16 sayfalık iklim koruma programına, evlerde kullanılan ve az enerji tüketen beyaz eşyayla elektronik aletlerden daha az vergi alınmasına yer verdi. CSU, önerilerini, 20 Eylül’de bir araya gelecek ‘İklim Kabinesi’ toplantısında gündeme getirecek.

CSU, az elektrik tüketen çamaşır makinesi, kurutma makinesi, buzdolabı ve benzeri ev aletlerinden yüzde 20 vergi indirimine gidilmesini talep ediyor.
CSU, ayrıca binaların enerji tasarrufu sağlayacak şekilde onarımı veya yapımı sayesinde yılda ortalama 10 bin Euro’luk tasarrufun sağlanacağını hesaplıyor.

AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI DA VAR
CSU iklim koruması çerçevesinde tren biletlerinden de katma değer vergisinde indirime gidilmesini önerdi. Uçak yerine trenin tercih edilmesi amacıyla biletlerden alınan yüzde 19’luk katma değer vergisinin oranının yüzde 7’ye çekilmesi de programa girdi. Hükümetin küçük ortağı, iklimi korumak amacıyla ağaçlandırma kampanyasının başlatılmasını da öneriler arasına koydu.

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