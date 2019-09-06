CSU’dan iklimi korumak için ‘enerji dostu beyaz eşyayı destekleyin’ çağrısı
Fedaral hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), enerji tasarrufu sağlayan beyaz eşyanın desteklenmesini istedi. CSU, hazırladığı 16 sayfalık iklim koruma programına, evlerde kullanılan ve az enerji tüketen beyaz eşyayla elektronik aletlerden daha az vergi alınmasına yer verdi. CSU, önerilerini, 20 Eylül’de bir araya gelecek ‘İklim Kabinesi’ toplantısında gündeme getirecek.
CSU, az elektrik tüketen çamaşır makinesi, kurutma makinesi, buzdolabı ve benzeri ev aletlerinden yüzde 20 vergi indirimine gidilmesini talep ediyor.
CSU, ayrıca binaların enerji tasarrufu sağlayacak şekilde onarımı veya yapımı sayesinde yılda ortalama 10 bin Euro’luk tasarrufun sağlanacağını hesaplıyor.
AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI DA VAR
CSU iklim koruması çerçevesinde tren biletlerinden de katma değer vergisinde indirime gidilmesini önerdi. Uçak yerine trenin tercih edilmesi amacıyla biletlerden alınan yüzde 19’luk katma değer vergisinin oranının yüzde 7’ye çekilmesi de programa girdi. Hükümetin küçük ortağı, iklimi korumak amacıyla ağaçlandırma kampanyasının başlatılmasını da öneriler arasına koydu.
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