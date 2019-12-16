Coutinho kalitesini konuşturdu

BUNDESLIGA'da 15. hafta maçlarında zirvedekiler rakiplerine acımadı. Bayern Münih, Dortmund ve RB Leipzig farklı kazanıp, haftayı üçer puanla kapattılar. Haftanın en farklı skorunu Bayern Münih elde etti. Werder Bremen'i, 1-0 yenik düştüğü maçta 6-1 yenen B. Münih, puanını 27'ye çıkardı. BREZİLYALI COŞTU

Allianz Arena'da oynanan ve 75 bin biletli seyircinin izlediği maçta birbirinden güzel yedi gol çıktı. Üç gol atan, iki golün pasını veren, takım arkadaşlarını dört kez gol pozisyonuna sokan, yüzde 91 olumlu pas oranı yakalayan ve ikili mücadelelerin de yüzde 61'ini kazanan Brezilyalı Coutinho, maçta klasını konuşturdu. Bayern Münih'in diğer gollerinin ikisini Lewandowski ve birini de Müller attı. Maçtan sonra hem futbolcular hem de Teknik Direktörü Hansi Flick, Brezilyalı'ya övgüler yağdırdı. Alaba, Bayern Münih'te kiralık oynayan Coutinho'nun derhal alınmasını söylerken Lewandowski “Bizim böyle bir futbolcuya ihtiyacımız var işte” dedi.

DORTMUND DÖRTLEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz bir sonuçla gruptan çıkan Dortmund, Mainz karşısında farklı skorla galip geldi. Deplasmanda 4-0 kazanan Dortmund'da haftalardır süren kriz de geride kaldı. Reus ve Sancho'nun harika oynadığı karşılaşmada sarı siyahlıların gollerini Reus, Hazard, Sancho ve Schulz kaydetti. İlk yarıda 1-0 öne geçen Dortmund, ikinci 45 dakikada rakibini baskı altında tuttu. Peş peşe goller buldu. Dortmundlular maçta bir penaltılarının verilmemesine sert tepki gösterdi. Dortmund aldığı galibiyetle puanını 29'a çıkardı. Üçüncü sıraya oturdu. Haftayı farklı kazanan bir diğer takım ise RB Leipzig oldu. Kasım ayında oynadığı tüm maçları kazanan tek Bundesliga ekibi olan RB Leipzig, Düsselodrf deplasmanından üç puanı 3-0'lık galibiyetle aldı. RB Leipzig sezonun ilk yarısını lider kapatma hedefini sürdürdü.

KLINSMANN ÜÇ PUANA SEVİNDİ

Hertha'nın başına geçen Jürgen Klinsmann, ilk galibiyete sevindi. Klinsmann, Freiburg karşısında takımını 1-0 galibiyete taşıdı. Alınan üç puanla Hertha Berlin alt sıralardan uzaklaştı. Komşu kentlerin maçında yüzü gülen Köln oldu. Leverkusen'i 2-0 yenen Köln, haftalar sonra galibiyet ile tanıştı. İki futbolcusu kırmızı kart gören Leverkusen, 90 dakikayı 9 kişiyle tamamladı. Ligin iki yeni takımı Paderborn ile Union Berlin'in maçında iki gol çıktı. Takımlar, 1-1 berabere kaldıkları maçta birer puan aldı. Haftanın açılış maçında ise Augsburg deplasmanda Hoffenheim'ı 4-2 yendi.