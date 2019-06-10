Corendon, Avrupa’dan direkt İzmir uçuşlarına başladı
Almanya İzmir arası direkt uçuşlara başlayan Corendon Airlines, bu hattaki ilk uçuşunu Münih’ten İzmir’e yaptı. Adnan Menderes Havalimanı’na inen Corendon uçağı su takıyla karşılandı.
CORENDON Airlines, İzmir-Avrupa arasında gerçekleştirdiği direkt uçuşlara başladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih, Münster, Stuttgart ve Maastricht/Aachen şehirlerine direkt uçuşlara başlayan havayolu, ilk uçuşunu Münih’ten İzmir’e gerçekleştirdi.
TÖRENLE KARŞILANDI
CAI 3502 uçuş koduyla gerçekleştirilen ilk uçuş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda özel bir tören düzenlendi. Meydana inen Corendon uçağı su takıyla ıslatılarak karşılandı. Kabin ekibi ise yolculara çiçek ve çikolata verdi.
Corendon Airlines Yer İşletme Direktörü Atılay Batu, “İzmir’e Avrupa’nın 9 şehrinden direkt uçuşlarımıza başladık. Sezonluk değil, 12 ay olarak planladığımız İzmir uçuşlarımızda hedefimiz destinasyon sayısını ve uçuş frekansını artırarak devam etmek” dedi.
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