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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
30.09.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Corendon Airlines Nürnberg uçuşlarını üçe katladı

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Corendon Airlines Nürnberg uçuşlarını üçe katladı

Antalya merkezli Corendon Airlines, Almanya’nın Nürnberg kentinden kış sezonu boyunca haftalık 50 uçuş yapacak. Uçuş sayısını 3 kat artıran şirket, bu kapsamında ilk uçuşunu 181 yolcusuyla İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Las Palmas kentine gerçekleştirdi.

ANTALYA merkezli Corendon Airlines, 2019-2020 kış döneminde bir uçağını, 2020 yaz döneminde ise ikinci uçağıyla Almanya’nın Nürnberg kentinde yıl boyunca Akdeniz, Mısır ve Kanarya Adaları çevresindeki popüler tatil destinasyonlarına uçuşlar gerçekleştirecek. Corendon Airlines bu kapsamında ilk uçuşunu 28 Eylül Cumartesi günü 181 yolcusuyla İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Las Palmas kentine gerçekleştirdi. Ekim ayının sonundan itibaren kış tarifesinin başlamasıyla belirli destinasyonlara haftada 11 uçuş planlayan havayolu 2020 yaz sezonunda yeni destinasyonlarla birlikte uçuş sayısını haftalık 50’nin üzerine çıkaracak.

HEDEF 500 BİN YOLCU
2015 yılından bu yana Nürnberg’den uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, 2019 yaz sezonunda bu meydandan Antalya, Girit, Rodos ve Hurgada’ya uçuşlar gerçekleştirdi. Şirket, 2019-2020 kış döneminde bir uçağıyla Nürnberg Havalimanı’ndan Antalya, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria ve Hurghada’ya turistik uçuşlara devam edecek. 2020 yazında ise ikinci bir uçakla daha bu havalimanından Tel Aviv, Ibiza, Lanzarote ve Hanya’ya uçuş yapılacak. Artırdığı koltuk kapasitesi ve destinasyon sayısı ile Nürnberg Havalimanı’ndan uçuşlarını üç katına çıkaran havayolu, 2020 sezonunda bu meydandan 500 bin yolcu taşımayı hedefliyor.

‘3 MİLYON KOLTUK PLANLADIK’
Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “2014 yılında girdiğimiz Almanya pazarında her sene daha iyiyi hedefleyerek başarılı operasyonlara imza attık. Koltuk kapasitesi ve destinasyon çeşitliliğimizi artırarak bu pazardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda 2020 sezonu için Almanya’dan farklı destinasyonlara toplamda 3 milyon koltuk planladık. Antalya ile kardeş şehir belediyeleri olan Nürnberg, uçuş planımızda uzun zamandır yer alan ve operasyonlarımızı her geçen sezon genişlettiğimiz bir nokta. Uçak base etme kararımız bu bölgenin potansiyelini değerlendirebilmek ve yolcuların talebini karşılayabilmek adına, Nürnberg Havalimanı ile iyi işbirliklerimizin de altını çizen mantıklı bir gelişmedir. Hem bizler hem de yolcular için güzel olacağını umuyoruz” dedi.

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