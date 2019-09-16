‘Combat 18’e yasak mı geliyor?
Almanya’da Hessen, Thüringen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinin İçişleri Bakanları, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetiyle de ilişkilendirilen ‘Combat 18’ adlı terör örgütünün yasaklanmasını gündeme getirdi.
HESSEN Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, örgütün yasaklanması için adım da attı. Beuth, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e mektup yazarak örgütün yasaklanmasını istedi. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise örgütün bir an önce yasaklanması gerektiğini söyledi. Pistorius, “Eğer biz bu örgütü anayasal olarak yasaklayabiliyorsak, bunu bir an önce yapmak zorundayız” dedi. Thüringen Eyalet İçişleri Bakanı Georg Maier ise “Eğer Federal İçişleri Bakanlığı yasaklama yolunda bir adım atarsa, ben bunu desteklerim” dedi.
‘Combat 18’, adındaki ‘18’ rakamını Adolf Hitler’in isminin ve soyadının ilk harflerinden alıyor. Alman alfabesinde ‘A’ 1’inci, ‘H’ ise 8’inci sırada bulunuyor. Nazi grupları da bu yüzden 18 rakamını kendi aralarında parola olarak kullanıyor. Örgütün nazi ve aşırı sağcı bir yapısı olduğunu doğrulayan Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise, örgütün yasaklanmasıyla ilgili çalışmanın olup olmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.
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