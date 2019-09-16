‘Combat 18’e yasak mı geliyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Combat 18’e yasak mı geliyor?
GeriAvrupa ‘Combat 18’e yasak mı geliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
16.09.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

‘Combat 18’e yasak mı geliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Combat 18’e yasak mı geliyor?

Almanya’da Hessen, Thüringen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinin İçişleri Bakanları, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetiyle de ilişkilendirilen ‘Combat 18’ adlı terör örgütünün yasaklanmasını gündeme getirdi.

HESSEN Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, örgütün yasaklanması için adım da attı. Beuth, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e mektup yazarak örgütün yasaklanmasını istedi. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise örgütün bir an önce yasaklanması gerektiğini söyledi. Pistorius, “Eğer biz bu örgütü anayasal olarak yasaklayabiliyorsak, bunu bir an önce yapmak zorundayız” dedi. Thüringen Eyalet İçişleri Bakanı Georg Maier ise “Eğer Federal İçişleri Bakanlığı yasaklama yolunda bir adım atarsa, ben bunu desteklerim” dedi.
‘Combat 18’, adındaki ‘18’ rakamını Adolf Hitler’in isminin ve soyadının ilk harflerinden alıyor. Alman alfabesinde ‘A’ 1’inci, ‘H’ ise 8’inci sırada bulunuyor. Nazi grupları da bu yüzden 18 rakamını kendi aralarında parola olarak kullanıyor. Örgütün nazi ve aşırı sağcı bir yapısı olduğunu doğrulayan Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise, örgütün yasaklanmasıyla ilgili çalışmanın olup olmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘Combat 18’e yasak mı geliyor?
Almanya’da ekmek su gibi Brezel satılıyor
En klasik araç Sunby çifliğinde
Danimarka’da silahlı çatışma! 1 Türk öldü