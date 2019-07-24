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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
24.07.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Almanya’da son 2 haftada 9 asılsız bomba ihbarı

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Almanya’da son 2 haftada 9 asılsız bomba ihbarı

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletindeki Villingen Schwenningen Merkez Camisi’ne gönderilen elektronik postada, “2 kilogram el yapımı TNT bombayla cami ve içindekiler havaya uçurulacak” tehdidi yer aldı. İhbarın ‘asılsız’ olduğu anlaşılınca cami tekrar ibadete açıldı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Villingen Schwenningen Merkez Camisi’ne ‘Combat18’ isimli Neonazi terör örgütü imzasıyla yerel saatle 11.50’de gönderilen elektronik postada, camide bomba olduğu ve saat 15.45’te patlatılacağı tehdidinde bulunuldu. Terör örgütü mensuplarınca camiye gönderilen elektronik postada şu ifadelere yer verildi: “Caminin ana giriş kapısı yakınlarına siyah bir spor çantası içine yerleştirdiğimiz 2 kilogram el yapımı TNT bomba, uzaktan kumandayla tarafımızdan patlatılacaktır. Böylece cami ve içinde bulunan insanlar havaya uçurulacaktır. Bu postayı aldıktan sonra faciayı önlemek için ve insan hayatlarını kurtarmak için çok zamanınız olacak. Bu ülkede vatanperverliği yok etmenin bedelinin ne olduğunu göreceksiniz.”

Almanya’da son 2 haftada 9 asılsız bomba ihbarı

TEKRAR İBADETE AÇILDI
Söz konusu tehdidin polise bildirilmesi üzerine cami boşaltılıp çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra, uzman polis ekipleri camide bomba araması yaptı. Öğle namazı kılınamayan camide bomba bulunamayınca saat 16.00’dan itibaren güvenlik çemberi kaldırılarak cami tekrar ibadete açıldı. Almanya’da son 2 haftada camilere yönelik 9 asılsız bomba ihbarı yapıldı.

 

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