Çok tartışılan iklim paketi Bakanlar Kurulu’ndan geçti
Almanya’da tartışma yaratan hükümetin iklim paketi Bakanlar Kurulu’ndan geçti. İklim paketi, Almanya’nın yerkürenin ısınmasına karşı 2030 yılına kadar alacağı önlemleri içeriyor. Başbakan Merkel, iklim paketinin önemini vurguladı ve “İklim değişikliğini durdurmanın tüm insanlığın görevi olduğuna inanıyorum” dedi.
İKLİM paketine göre Almanya 2030 yılına kadar CO2 salınımını 1990 yılına kıyasla yüzde 55 azaltacak. İklime zarar veren petrol, doğalgaz ve kömür gibi yakıtlara uygulanacak CO2 ücretlendirmesiyle fiyatların artması ve bu alanda tüketimin azaltılması sağlanacak. Uçak biletleri pahalanacak. Tren yolculuğu teşvik edilecek. Havayolu vergisi Almanya ve AB içinde 3 Euro artarak, 10.43 Euro olacak. Uzmanlardan oluşan iklim konseyi alınan tedbirlerden elde edilen sonuçları her yıl rapor edecek.
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