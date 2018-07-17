‘Çok kültür’lülük dünya şampiyonu

2018 Dünya Şampiyonası finali özellikle Avrupa’da son yıllarda yükselen milliyetçilik ve yabancı düşmanlığına karşı çok iyi bir ders oldu. Bir tarafta Perisic, Mandzukic, Rebic, Kramaric gibi tamamen Balkan kökenli oyunculardan oluşan mono etnik kökenli Hırvatistan takımı. Diğer tarafta Pogba, Mbappe, Umtiti, Fekir, Tolisso gibi tamamen farklı etnik ve dini kökenlilerden oluşan çok kültürlü Fransa takımı. Açık söyleyeyim, ben Fransa’yı tuttum.

Üçte ikisinden fazlası göçmen kökenli Fransa milli takımı, tek etnik kökenli Hırvatistan’ı 4-2 yenerek, ırkçılığa karşı Avrupa’da bir sembol oldu. Fransız milliler, Avrupa’da yerli ve yabancı ayrımı yapanlara karşı, “Bakın, çok kültürlülük bir ülkenin başarılı olmasının önünde bir engel değil. Tam tersine büyük bir nimet. Çok kültürlülük ayrışma, bölünme de değil. Tam tersine birlik ve beraberlik. Bakın biz beraberlik içinde kazandık” dediler.

FRANSA’YI MUTLU ETTİLER

Dedeleri, anne babaları Afrika ve Arap kökenli olan Fransız milliler tüm Fransa’nın kalbini kazandı. Onlar tüm renkleri ve kökenleriyle şimdi Fransa’nın milli kahramanları. Tüm Fransa Moskova’dan ellerinde Dünya Kupasıyla dönen millilerini büyük bir gururla karşıladı. 1998’de Cezayir kökenli Zinedine Zidane’ın iki kafa golüyle Brezilya’yı 3-0 yenerek dünya şampiyonu olan Fransa, 2018’de Hırvatistan’a karşı anne babası Gineli Paul Pogba’nın, babası Kamerun, annesi Cezayir kökenli Kylian Mbappe’nin, babası Alman annesi Portekiz kökenli Antoine Griezmann’ın golleriyle bir daha dünya şampiyonu olmanın tadını yaşadı. Başarısız olunca, “bu milli takım Fransız değil” diyen aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin şimdi sesi bile çıkmıyor.

ALMANYA DERS ALMALI

Fransa dünya şampiyonluğunu kutlarken, Almanya daha ilk turda elenmenin şokunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektirdi diye “Mesut Özil ve İlkay Gündoğan milli takımdan atılsın” tartışmalarıyla boğuşan Almanya, Fransa’dan ders almalı. Aynı tartışmaları Fransa da daha önce çıkardı. Zinedine Zidane Fransa milli formasıyla oynarken, göçmen kökenliler Cezayir bayrağı açtı diye “siz Fransız mısınız, Cezayirli mi” tartışmaları Fransa’yı böldü. Cezayir kökenli Anelka, “Gol atarsam Fransızım, atamazsam Arabım” diyerek, başarısız olunca günah keçisi yapılmaktan şikayet etti.

2010 Dünya Şampiyonası’nda Anelka’nın milli takımdan atılması ve tartışmalar sonucu Fransa milli takımı tam bir çöküş yaşadı. Fransa Almanya gibi ilk turda elendi. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için “Bunlar Türk mü, Alman mı” diye tartışan Almanya, 2018 Dünya Şampiyonası’nda aynı kaderi paylaştı. Fransa’nın şampiyonluğu Almanya’ya da iyi bir ders oldu.