‘Çok kültür’lülük dünya şampiyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Çok kültür’lülük dünya şampiyonu
GeriAvrupa ‘Çok kültür’lülük dünya şampiyonu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: ABACA
17.07.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

‘Çok kültür’lülük dünya şampiyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Çok kültür’lülük dünya şampiyonu

Almanya Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın takımdan atılması gerektiğini tartışırken, Fransa üçte ikisinden çoğu göçmen kökenli milli takımıyla dünya şampiyonu oldu.

‘Çok kültür’lülük dünya şampiyonu2018 Dünya Şampiyonası finali özellikle Avrupa’da son yıllarda yükselen milliyetçilik ve yabancı düşmanlığına karşı çok iyi bir ders oldu. Bir tarafta Perisic, Mandzukic, Rebic, Kramaric gibi tamamen Balkan kökenli oyunculardan oluşan mono etnik kökenli Hırvatistan takımı. Diğer tarafta Pogba, Mbappe, Umtiti, Fekir, Tolisso gibi tamamen farklı etnik ve dini kökenlilerden oluşan çok kültürlü Fransa takımı. Açık söyleyeyim, ben Fransa’yı tuttum. 

Üçte ikisinden fazlası göçmen kökenli Fransa milli takımı, tek etnik kökenli Hırvatistan’ı 4-2 yenerek, ırkçılığa karşı Avrupa’da bir sembol oldu. Fransız milliler, Avrupa’da yerli ve yabancı ayrımı yapanlara karşı, “Bakın, çok kültürlülük bir ülkenin başarılı olmasının önünde bir engel değil. Tam tersine büyük bir nimet. Çok kültürlülük ayrışma, bölünme de değil. Tam tersine birlik ve beraberlik. Bakın biz beraberlik içinde kazandık” dediler.

FRANSA’YI MUTLU ETTİLER
Dedeleri, anne babaları Afrika ve Arap kökenli olan Fransız milliler tüm Fransa’nın kalbini kazandı. Onlar tüm renkleri ve kökenleriyle şimdi Fransa’nın milli kahramanları. Tüm Fransa Moskova’dan ellerinde Dünya Kupasıyla dönen millilerini büyük bir gururla karşıladı. 1998’de Cezayir kökenli Zinedine Zidane’ın iki kafa golüyle Brezilya’yı 3-0 yenerek dünya şampiyonu olan Fransa, 2018’de Hırvatistan’a karşı anne babası Gineli Paul Pogba’nın, babası Kamerun, annesi Cezayir kökenli Kylian Mbappe’nin, babası Alman annesi Portekiz kökenli Antoine Griezmann’ın golleriyle bir daha dünya şampiyonu olmanın tadını yaşadı. Başarısız olunca, “bu milli takım Fransız değil” diyen aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin şimdi sesi bile çıkmıyor.

ALMANYA DERS ALMALI
Fransa dünya şampiyonluğunu kutlarken, Almanya daha ilk turda elenmenin şokunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektirdi diye “Mesut Özil ve İlkay Gündoğan milli takımdan atılsın” tartışmalarıyla boğuşan Almanya, Fransa’dan ders almalı. Aynı tartışmaları Fransa da daha önce çıkardı. Zinedine Zidane Fransa milli formasıyla oynarken, göçmen kökenliler Cezayir bayrağı açtı diye “siz Fransız mısınız, Cezayirli mi” tartışmaları Fransa’yı böldü. Cezayir kökenli Anelka, “Gol atarsam Fransızım, atamazsam Arabım” diyerek, başarısız olunca günah keçisi yapılmaktan şikayet etti.
2010 Dünya Şampiyonası’nda Anelka’nın milli takımdan atılması ve tartışmalar sonucu Fransa milli takımı tam bir çöküş yaşadı. Fransa Almanya gibi ilk turda elendi. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için “Bunlar Türk mü, Alman mı” diye tartışan Almanya, 2018 Dünya Şampiyonası’nda aynı kaderi paylaştı. Fransa’nın şampiyonluğu Almanya’ya da iyi bir ders oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

NSU davasında ikinci ‘mahkum’ da çıkıyor

Şansölye o daveti unutmadı! Ferdi Çebi kapıda karşıladı

Fransız aktör Depardieu’ye Rusya’da vergi kıskacı

‘Avrupa Birliği düşmanımız’