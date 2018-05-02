Çok dillilik için koştular
Almanya’da çok dilli yaşamı teşvik etmek ve çok dilli yaşamdan kaynaklanan sosyal zenginliğe dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Çok Dillilik için Koşu, Frankfurt’ta altıncı kez düzenlendi.
Çeşitli yaş gruplarında bine yakın amatör sporcunun katıldığı koşu, minikler için 200 metre, öğrenciler için 900 metre ve 3 kilometre, 17 yaş ve üzerindekiler için de 5 ve 10 kilometrelik etaplar halinde yapıldı.
Almanya’nın başarılı uzun mesafe atletlerinden Irina Mikitento’nun tanıtım elçiliğini üstlendiği koşuda bu yıl dereceye gigalerirenler arasında Hürriyet Avrupa çalışanlarından Yılmaz Işık da yer aldı. Hürriyet Avrupa’nın sponsorluğunda iki yıldır bu koşuya katılan Frankfurt Dostluk Çemberi sporcularından Işık, 10 kilometreyi 53 dakikada tamamlayarak, M55 kategorisinde birinci oldu.
Yılmaz Işık (ortada), 10 kilometre M55 kategorisinde birinci oldu.
KURUMLAR DESTEKLİYOR
Çok Dillilik için Koşu, çok dilli eğitim veren yuvaların, okul öncesi eğitim ve öğrenimde çok dilliliği destekleme amacıyla oluşturduğu çatı örgütü DMBE tarafından düzenleniyor. Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi, Yabancılar Meclisi, Çok Kültürlülük Dairesi, Spor Birliği, Çocuk Bürosu, Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Danışmanlığı’nın yanı sıra kentte faaliyet gösteren eğitim ve spor kuruluşlarıyla, Almanca dışında dillerde de eğitim ve öğrenim veren çeşitli kurumlarınca da destekleniyor.
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