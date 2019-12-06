MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMilan'dan Black Friday manşetine boykot!
GeriAvrupa Milan'dan Black Friday manşetine boykot!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Göksel Divarcı / Fotoğraflar: facebook
06.12.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Milan'dan Black Friday manşetine boykot!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milan'dan Black Friday manşetine boykot!

Milan kulübü, Inter - Roma maçı öncesinde Corriere Dello Sport gazetesinin attığı skandal Black Friday manşetine ağır tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada Corriere gazetesinin attığı skandal başlığa şu ifadelerle tepki gösterildi: "Herkesin futboldaki ırkçılığa karşı birlikte olması gerekiyor. Herkes seçtiği kelimelere özen göstermek zorunda. Atılan başlığa tepki gösteriyor ve Corriere dello Sport gazetesi çalışanlarını yıl sonuna kadar tesislerimize alınmayacağını açıklıyoruz. Inter ve Roma kulüpleri de bu manşetin ırkçı bir mesaj olduğunu düşünüyor. Irkçılıkla mücadelede tamamen kararlıyız."

Inter - Roma karşılaşması öncesinde İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport, Kasım ayındaki büyük alışveriş çılgınlığının sloganı olan "Black Friday" günlerini başlığına taşımıştı. Başlığın yayınlandığı andan itibaren tüm dünyadan gazeteye tepkiler çığ gibi büyüyor...

Milandan Black Friday manşetine boykot

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle