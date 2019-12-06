Milan'dan Black Friday manşetine boykot!

Yapılan açıklamada Corriere gazetesinin attığı skandal başlığa şu ifadelerle tepki gösterildi: "Herkesin futboldaki ırkçılığa karşı birlikte olması gerekiyor. Herkes seçtiği kelimelere özen göstermek zorunda. Atılan başlığa tepki gösteriyor ve Corriere dello Sport gazetesi çalışanlarını yıl sonuna kadar tesislerimize alınmayacağını açıklıyoruz. Inter ve Roma kulüpleri de bu manşetin ırkçı bir mesaj olduğunu düşünüyor. Irkçılıkla mücadelede tamamen kararlıyız."

Inter - Roma karşılaşması öncesinde İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport, Kasım ayındaki büyük alışveriş çılgınlığının sloganı olan "Black Friday" günlerini başlığına taşımıştı. Başlığın yayınlandığı andan itibaren tüm dünyadan gazeteye tepkiler çığ gibi büyüyor...