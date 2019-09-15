‘Çocukluk arkadaşım’ dedi, destek verdi
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, vergi kaçırmaktan 4 yıl hapis cezası alan eski milletvekili ve Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany’e desteğini dile getirdi.
FRANSA Ulusal Meclis eski milletvekili ve Levallois-Perret Belediye Başkanı 71 yaşındaki Patrick Balkany ile eşinin vergi kaçırma davası cuma günü görüldü. Vergi mahkemesi tarafından 4 milyon Euro vergi kaçırmaktan 4 yıl hapis cezası alan Patrick Balkany’ye eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’den destek geldi. Sarkozy, “Onun için üzülüyorum, insanları zor durumda yalnız bırakmamak lazım. Biraz insanlık kimseye zarar vermez. Siyaset ve medya hayatını iyi bilirim, biraz sorununuz olduğu zaman kimse kalmaz yanınızda” ifadesinde bulundu.
Balkany hakkında “Çocukluk arkadaşım” diyen Sarkozy, “Balkany çiftini rahat bırakın, eminim güçlü olup bu zorlukları aşacaklar” açıklamasını yaptı. Balkany, 10 yıl siyaset hayatından men edilme cezası aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle