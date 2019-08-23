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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa, Ing Image
23.08.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Çocukların okuluna asansör ve rampa yaptırmış!

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Çocukların okuluna asansör ve rampa yaptırmış!

Almanya’da, sağlıklı beş çocuğunu da engelli gibi gösterip sağlık kasaları ve çalışma ajansını dolandıran sahtekâr ‘örnek anne’, çocuklarının okuluna da zorla rampa ve asansör yaptırmış.

LÜBECK’de yargılanmasına devam edilen 49 yaşındaki Maike B. davasında bu kez tanık olarak çocukların öğretmeni ve doktoru dinlendi. Öğretmen Kathrin S., Maike B.’nin kendilerinden tekerlekli sandalyeye mahkûm çocukları için rampa yapılmasını istediğini anlattı. Kathrin S., talebin yerine getirilmemesi durumunda okula dava açmakla tehdit edildiklerini de ifadesinde söyledi. O dönemde ilkokula giden dört çocuk için rampa yapıldığını anlatan öğretmen, “Çocuklardan birinin bir keresinde teneffüste arkadaşları gibi koşup oynaması bizi çok sevindirmişti. Bunu annesiyle paylaştığımızda ‘Oğlum ne zaman isterse tekerlekli sandalyeden kalkabilir’ cevabını vermişti” dedi.

‘Örnek anne’ sahtekâr çıktı
‘Örnek anne’ sahtekâr çıktı!

Doktor ise çocukların, annenin söylediği gibi hasta olmadığı yönünde ifade verdi. Maika B., beş çocuğunun da tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşadıklarını ileri sürerek sadece sosyal kasalardan 140 bin Euro haksız para almıştı. Dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamalarıyla ceza alması beklenen sanığın davasına devam edilecek.

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