Çocukların okuluna asansör ve rampa yaptırmış!
Almanya’da, sağlıklı beş çocuğunu da engelli gibi gösterip sağlık kasaları ve çalışma ajansını dolandıran sahtekâr ‘örnek anne’, çocuklarının okuluna da zorla rampa ve asansör yaptırmış.
LÜBECK’de yargılanmasına devam edilen 49 yaşındaki Maike B. davasında bu kez tanık olarak çocukların öğretmeni ve doktoru dinlendi. Öğretmen Kathrin S., Maike B.’nin kendilerinden tekerlekli sandalyeye mahkûm çocukları için rampa yapılmasını istediğini anlattı. Kathrin S., talebin yerine getirilmemesi durumunda okula dava açmakla tehdit edildiklerini de ifadesinde söyledi. O dönemde ilkokula giden dört çocuk için rampa yapıldığını anlatan öğretmen, “Çocuklardan birinin bir keresinde teneffüste arkadaşları gibi koşup oynaması bizi çok sevindirmişti. Bunu annesiyle paylaştığımızda ‘Oğlum ne zaman isterse tekerlekli sandalyeden kalkabilir’ cevabını vermişti” dedi.
Doktor ise çocukların, annenin söylediği gibi hasta olmadığı yönünde ifade verdi. Maika B., beş çocuğunun da tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşadıklarını ileri sürerek sadece sosyal kasalardan 140 bin Euro haksız para almıştı. Dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamalarıyla ceza alması beklenen sanığın davasına devam edilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle