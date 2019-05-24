Çocuklara orucun da yasaklanmasını istediler
İslam Toplumu Milli Görüş’ün Köln’deki genel merkezinde düzenlenen iftarda konuşan Genel Başkan Kemal Ergün, ramazan ayında yoğunlaşan yasak taleplerine dikkat çekti. Bazı siyasetçilerin Almanya’da çocuklara başörtüsü ve orucun yasaklanmasını istediklerini belirterek “Bu siyasetçilere, ‘okulda başörtüsü veya oruç ile ilgili kaç tane sorun yaşandı’ diye soruyorlar, bilmiyorum cevabını veriyorlar” dedi.
ALMANYA’nın Köln kentindeki IGMG Genel Merkezi’nde düzenlenen iftara Avrupa’daki Türk sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcilerinin yanı sıra diğer dinlerin temsilcileri ile Almanlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftarda yaptığı konuşmada, Avrupa’da son dönemlerde yaşanan güncel konulara yönelik değerlendirmede bulunan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, ırkçı ve radikal söylemlerin dini terminoloji üzerinden yürütüldüğünü belirterek, “Halbuki dinler, barışın temsilcisi, ortak yaşamı sağlayacak en önemli yasalardır. Oysa dünyanın çeşitli bölgelerinde ibadet edenlere ve mabetlere yönelik terör saldırıları düzenleniyor. Bunları en sert şekilde kınıyoruz. Terörün dini, inanışı, rengi ve ırkı olmaz. Hangi motivasyonla yapılırsa yapılsın, yapanlar katildir” ifadesini kullandı.
YASAK TALEPLERİ RAMAZANDA YOĞUNLAŞTI
Avrupa’da İslam ve Müslümanlara baskılara da dikkati çeken Ergün “Özellikle ramazan ayında yoğunlaşan birtakım yasaklama taleplerini kaygıyla izliyoruz. Bir siyasetçi çıkıyor ‘İlkokullarda başörtüsü yasaklansın’ diyor. Bir diğeri ‘çocuklara oruç yasaklansın’ diyor. Soruyorlar bu siyasetçilere, ‘okullarda oruç ve başörtüsü ile ilgili kaç sorun yaşandı’ diye. Cevap: Bilmiyorum. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu hareketler sadece ve sadece ayırımcılığa ve Müslümanların dışlanmasına zemin hazırlar”
Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise Almanya’daki Türk toplumunun artık buranın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti, burada yaşayan Türkler için eğitim ve anadil Türkçe derslerinin önemine dikkati çekti.
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