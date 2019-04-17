Çocuklara hakları anlatılacak ama, eğitmen olmayacak!
Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma sonucu, gelecek 5 yıl içinde Almanya genelinde yuvalarda ve okullarda eğitmen ihtiyacının 215 bini bulacağını ortaya koydu. Almanya’da bir yandan eğitmen açığı tartışmaları sürürken bir yandan da çocuklara yuvalarda özel hayatı ve haklarının neler olduğu anlatılıyor.
ARAŞTIRMA sonuçları gelecek 5 yıl içinden en büyük eğitmen açığının nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşanacağını ve bu açığın büyüyerek 43 bin 600’ü bulacağını gösterdi. Aynı araştırmaya göre Berlin’de de eğitmen açığının büyük sorun olacağı ve önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulan eğitmen sayısının 20 bini bulacağı anlaşıldı. Araştırmayı yöneten ve kamuoyuna açıklayan Wido Geis Thöne, ihtiyaç duyulan eğitmen sayısı şu anda eğitim görenlerle kapatılamayacak kadar büyük olduğunu söyledi. Uzmanlar eğitmenlerin tıpkı diğer iş alanlarında olduğu gibi ancak yurt dışından karşılanabileceğine dikkat çekiyor.
ÇOCUKLARA HAKLARI ANLATILACAK
Ülkede bir yandan yuvalarda çocukların eğitiminden sorumlu eğitmen açığı tartışmaları sürerken diğer yandan da çocukların küçük yaşlarda haklarının bilincine varması için de çalışmalar yürütülüyor. Küçük çocukların özel hayatı ve haklarının neler olduğu küçük bir kitapçıkta anlatıldı. Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtindeki bir yuvayı ziyaret ederek kitapçığı tanıttı.
FAKİRLİKLE MÜCADELE DE ANLATILIYOR
Bakan Giffey, “Çocukların küçük yaşlarda haklarını bilip tanıması çok önemli ”dedi. Kitapçıkta küçük çocukların şiddetten korunması, fakirlikle mücadele ve ebeveynlerin hakları anlatılıyor. Bakan benzer kitapların yeni serilerinin de hazırlanmasını istedi. Alman Çocuk Yardım Kuruluşu Başkanı Holger Hofmann ise çocuk hakları beyannamesinin yayınlamasının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen çocuk haklarının tam olarak bilinmediğini ve uygulanmadığına işaret ederken “Biz yetişkinler olarak çocuk haklarına saygı duymak zorundayız” dedi.
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