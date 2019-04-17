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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
17.04.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Çocuklara hakları anlatılacak ama, eğitmen olmayacak!

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Çocuklara hakları anlatılacak ama, eğitmen olmayacak!

Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma sonucu, gelecek 5 yıl içinde Almanya genelinde yuvalarda ve okullarda eğitmen ihtiyacının 215 bini bulacağını ortaya koydu. Almanya’da bir yandan eğitmen açığı tartışmaları sürürken bir yandan da çocuklara yuvalarda özel hayatı ve haklarının neler olduğu anlatılıyor.

ARAŞTIRMA sonuçları gelecek 5 yıl içinden en büyük eğitmen açığının nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşanacağını ve bu açığın büyüyerek 43 bin 600’ü bulacağını gösterdi. Aynı araştırmaya göre Berlin’de de eğitmen açığının büyük sorun olacağı ve önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulan eğitmen sayısının 20 bini bulacağı anlaşıldı. Araştırmayı yöneten ve kamuoyuna açıklayan Wido Geis Thöne, ihtiyaç duyulan eğitmen sayısı şu anda eğitim görenlerle kapatılamayacak kadar büyük olduğunu söyledi. Uzmanlar eğitmenlerin tıpkı diğer iş alanlarında olduğu gibi ancak yurt dışından karşılanabileceğine dikkat çekiyor.

Çocuklara hakları anlatılacak ama, eğitmen olmayacak

ÇOCUKLARA HAKLARI ANLATILACAK
Ülkede bir yandan yuvalarda çocukların eğitiminden sorumlu eğitmen açığı tartışmaları sürerken diğer yandan da çocukların küçük yaşlarda haklarının bilincine varması için de çalışmalar yürütülüyor. Küçük çocukların özel hayatı ve haklarının neler olduğu küçük bir kitapçıkta anlatıldı. Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtindeki bir yuvayı ziyaret ederek kitapçığı tanıttı.

Çocuklara hakları anlatılacak ama, eğitmen olmayacak

FAKİRLİKLE MÜCADELE DE ANLATILIYOR
Bakan Giffey, “Çocukların küçük yaşlarda haklarını bilip tanıması çok önemli ”dedi. Kitapçıkta küçük çocukların şiddetten korunması, fakirlikle mücadele ve ebeveynlerin hakları anlatılıyor. Bakan benzer kitapların yeni serilerinin de hazırlanmasını istedi. Alman Çocuk Yardım Kuruluşu Başkanı Holger Hofmann ise çocuk hakları beyannamesinin yayınlamasının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen çocuk haklarının tam olarak bilinmediğini ve uygulanmadığına işaret ederken “Biz yetişkinler olarak çocuk haklarına saygı duymak zorundayız” dedi.

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