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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
15.04.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

‘Çocuk istismarlarını aydınlatamadı, istifa etsin!’

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‘Çocuk istismarlarını aydınlatamadı, istifa etsin!’

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclis Grubu, KRV Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul’un istifasını istedi. SPD KRV Eyalet Meclis Grup Başkanvekili Sven Wolf, içişleri bakanının istifasını “Reul güvenlik riski oluşturuyor. Çocuk istismarının işlendiği olay henüz aydınlatılamadı. Reul cinsel istismarın aydınlatılacağının sözünü vermişti” diyerek talep etti.

SPD Grubu Sözcüsü Hartmut Ganzke ise “Reul olayı kontrol altına almıyor. Bunun sorumluluğunu üstlenip görevinden istifa etmeli” dedi. SPD Grup Başkanı Thomas Kutschaty ise 40 çocuğa yönelik en az bin kez işlenen cinsel saldırı suçuyla ilgili soruşturmada KRV Eyalet Başbakanı Armin Lashet’in devreye girmesini istedi. Thomas Kutschaty “Haftalardır Başbakan Laschet’in konuyla ilgili bir söz söylemesini bekliyorum. Başbakan Armin Laschet nerede. Olayla kendisi ilgilenmeli ve Reul’u görevden almalı“ dedi. Yeşiller sözcüsü de benzer ifadelerle İçişleri Bakanı Reul’ın istafısını istedi.

40 ÇOCUĞA BİN KERE İSTİSMAR
KRV eyalet sınırları içinde kalan Lügde’deki kamping alanında 56 yaşındaki bir kişi yıllarca çocuklara cinsel istismar ve tecavüzde bulunmaktan geçen yıl yakalanmıştı. Sapığın en az 40 küçük yaştaki çocuğa bin defa cinsel saldırıda bulunduğu sanılıyor. Şüpheliyle birlikte 38 yaşındaki suç ortağı ve istismar edilen çocukların görüntülerini sattıkları 48 yaşındaki bir başka sapık da tutuklanıp cezaevine konmuştu. Polis, çok sayıda fotoğraf ve video görüntülerini içeren CD’leri kaybetmişti. Soruşturma dosyasında bulunan ve önemli deliller içeren CD’nin kaybolmasıyla ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.

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