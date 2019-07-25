Çocuğunu otomobilde bırakıp alışverişe gitti
Almanya’nın Düsseldorf kentinde bir anne, çocuğunu kavurucu öğle sıcağında aracında bırakıp alışverişe gitti. Yoldan geçenler araçta bir çocuğun ağladığını görünce, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.
ÇOCUĞUN annesi itfaiye aracıyla aynı anda arabaya geldi. Fırına gidip ekmek aldığını anlatan anne, aracın anahtarını da kontakta unuttuğunu ve arabanın otomatik olarak kilitlendiğini fark etti. Annenin ricası üzerine itfaiye otomobilin camını kırdı ve çocuğu kendisine bir şey olmadan araçtan çıkardı.
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