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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
09.10.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Claudia Roth: Mecliste naziler var

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Claudia Roth: Mecliste naziler var

Federal Adalet Bakanlığı, Almanya Tarih Müzesi’nde ‘İnsan onuru dokunulmazdır. Adli merciler ve toplum aşırı sağa karşı’ konulu bir panel düzenledi.

PANELE, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, bir aşırı sağcının bıçaklı saldırısına uğrayan ve ölümden dönen Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, aşırı sağ çevrelerce ölüm tehditleri alan avukat Seda Başay Yıldız, Federal Savcı Dr. Peter Frank, Aşağı Saksonya Adalet Bakanı Barbara Havliza katıldı.
Federal Adalet Bakanı Lambrecht, sosyal medyada nefret mesajlarının nasıl eyleme dönüştüğüne dikkati çekti ve aşırı sağ cinayete kurban giden Kassel Valisi Walter Lübcke vakasını örnek gösterdi. Lambrecht, bu tür mesajlara karşı geniş önlemler öngören bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI VAR’
Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth ise mecliste nazi ideolojisi taşıyan, nazi jargonu kullanan milletvekilleri olduğunu söyledi. Aşırı sağ saldırıları münferit olaylar olarak görmemek gerektiğini vurgulayan Roth, “Bu ülkede çok sayıda camiler kundaklanıyor. İfade özgürlüğünün bir sınırı var. Kin ve nefret ifade özgürlüğü kapsamına giremez” dedi.
Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, seçim kampanyası esnasında saldırganın gül almak için yanına geldiğini ve bıçakla boğazını kesmek istediğini anlattı. Reker, yazar Herta Müller’in, “Önce nefret sloganları konuşur, ardından bıçaklar” sözünü hatırlattı.
Neonazi terör örgütü NSU davasında ilk kurban Enver Şimşek ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız, kendisine yönelik ölüm tehditlerinde polisler hakkında soruşturma yürütüldüğünü basından öğrenmesini eleştirdi. Yıldız, “Aşırıların devlet hizmetinde çalışması kabul edilemez” dedi.

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