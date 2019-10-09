Claudia Roth: Mecliste naziler var
Federal Adalet Bakanlığı, Almanya Tarih Müzesi’nde ‘İnsan onuru dokunulmazdır. Adli merciler ve toplum aşırı sağa karşı’ konulu bir panel düzenledi.
PANELE, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, bir aşırı sağcının bıçaklı saldırısına uğrayan ve ölümden dönen Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, aşırı sağ çevrelerce ölüm tehditleri alan avukat Seda Başay Yıldız, Federal Savcı Dr. Peter Frank, Aşağı Saksonya Adalet Bakanı Barbara Havliza katıldı.
Federal Adalet Bakanı Lambrecht, sosyal medyada nefret mesajlarının nasıl eyleme dönüştüğüne dikkati çekti ve aşırı sağ cinayete kurban giden Kassel Valisi Walter Lübcke vakasını örnek gösterdi. Lambrecht, bu tür mesajlara karşı geniş önlemler öngören bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduklarını söyledi.
‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI VAR’
Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth ise mecliste nazi ideolojisi taşıyan, nazi jargonu kullanan milletvekilleri olduğunu söyledi. Aşırı sağ saldırıları münferit olaylar olarak görmemek gerektiğini vurgulayan Roth, “Bu ülkede çok sayıda camiler kundaklanıyor. İfade özgürlüğünün bir sınırı var. Kin ve nefret ifade özgürlüğü kapsamına giremez” dedi.
Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, seçim kampanyası esnasında saldırganın gül almak için yanına geldiğini ve bıçakla boğazını kesmek istediğini anlattı. Reker, yazar Herta Müller’in, “Önce nefret sloganları konuşur, ardından bıçaklar” sözünü hatırlattı.
Neonazi terör örgütü NSU davasında ilk kurban Enver Şimşek ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız, kendisine yönelik ölüm tehditlerinde polisler hakkında soruşturma yürütüldüğünü basından öğrenmesini eleştirdi. Yıldız, “Aşırıların devlet hizmetinde çalışması kabul edilemez” dedi.
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