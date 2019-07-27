City Reisen’ın sahibi teslim oldu
Yaklaşık 160 kişiyi dolandırmakla suçlanan ve bir haftadır aranan Herten’deki City Reisen adlı seyahat bürosunun sahibi sahibi Serdar Ö. (39) polise teslim oldu. Sosyal medyada Türkiye’ye kaçtığı yönünde haberler çıkan zanlının perşembe akşamı polise teslim olduğu, cuma günü de hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi. Serdar Ö., daha sonra şartlı serbest bırakıldı.
SORUŞTURMAYI üstlenen Bochum Savcılığı’nın sözcüsü Dr. Christian Kuhnert, zanlının kendisine yönelik dolandırıcılık suçlamasını kabul ettiğini söyledi. Bild gazetesine konuşan Dr. Kuhnert, Serdar Ö.’nün sebep olarak ağır borç yükü altında olmasını gösterdiğini bildirdi. Mahkûm edilmesi halinde zanlıyı 10 yıla kadar hapis cezası bekliyor.
Uzun yıllar Herten’de seyahat bürosu işleten Serdar Ö., müşterilerinden aldığı bilet ve tatil paralarını şirketlere ödemeyip kendisine almakla suçlanıyor. Şimdiye kadar polise 160 mağdur ihbarda bulunmuştu. Zararın yaklaşık 1 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.
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