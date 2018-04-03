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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: İHA
03.04.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

‘Çirkin ve ırkçı hakaretler beni yıldıramaz’

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‘Çirkin ve ırkçı hakaretler beni yıldıramaz’

Almanya’nın Neumünster kentinde 6 Mayıs’ta yapılacak belediye meclis üyeliği seçimi için Hür Demokrat Parti’nin (FDP) Vicelinviertel’den aday gösterdiği Aygül Kılıç, başörtüsü nedeniyle aşırı sağcıların hedefi oldu.

AŞIRI sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) ve Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yanlıları, seçim afişlerinde başörtülü resmi kullanılan Kılıç için sosyal medyada, “Temizlikçi kadından aday olmaz“, “Almanca bilmeyen aday”, “Onu istemiyoruz” gibi küçük düşürücü ve hakaret içerikli mesajlar paylaştı. 

FDP ise resmi internet sitesinde “İlerici ve liberal insanlar, başka kültür, din ve milliyetlere tabi olanlara ne giyeceklerini tavsiye etmeyen veya zorla kabul ettirmeyen insanlardır” şeklinde bir açıklama yaparak Kılıç’a destek oldu.

‘CEHENNEME KADAR YOLLARI VAR’
FDP Genel Başkan Vekili Wolfgang Kubicki, Alman medyasına yaptığı açıklamada, “Başörtüsü takan veya takmayan Müslüman bir adaya hakaret edenlerin cehenneme kadar yolu var. Kendi değerlerimize ihanet etmektense oylarımızdan feragat ederiz” ifadelerini kullandı.

‘BU KONU ÇOK BÜYÜDÜ’
Belediyeye ait bir kreşte bir yıldır eğitmen olarak çalışan Kılıç da, Almanya’da yaşayan yabancılar ve Müslümanlar olarak siyasetin içinde daha çok yer almaları ve kendilerini Alman toplumuna daha doğru yansıtmak için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. Başörtülü bir aday olarak tepki almaya hazırlıklı olduğuna işaret eden Kılıç, “Ama sadece Neumünster çevresinde beni seçim malzemesi yaparlar sanıyordum. Bu konu çok büyüdü ve Almanya çapına yayıldı. Çirkin ve ırkçı hakaretlere üzülsem de bu tür baskılar beni yıldırmayacak” dedi.

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