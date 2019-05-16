Çıraklara ‘asgari ücret’ onaylandı
Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, çıraklara asgari ücret ödenmesini içeren tasarıyı onayladı.
FEDERAL Eğitim Bakanı Anja Karliczek’in hazırladığı tasarı, meslek eğitimine başlayacak gençlere ödenecek minimum ücreti güvence altına alıyor. Buna göre çıraklık eğitimine başlayanlar 2020 yılında en az 515 Euro aylık alacak. Bu ücret 2021’de 550, 2022’de 585, 2023’te ise 620 Euro alacak.
Bakanlar Kurulu, 26 Mayıs Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) ve Bremen Eyalet Parlamentosu seçimleri öncesi gençlere ehliyette de kolaylık sağladı. Buna göre 16 olan mobilet sürme yaşını 15’e düşürdü. Saatte 45 kilometre hız yapan mobilet, özellikle küçük yerleşim yerlerinde çok kullanışlı bir ulaşım aracı.
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