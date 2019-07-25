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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraflar: Instagram
25.07.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

‘Çıplak şekilde sandalyeye kelepçelendi’

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‘Çıplak şekilde sandalyeye kelepçelendi’

Avusturya’nın Graz şehrinde yaşayan 27 yaşındaki bisikletçi Nathalie Birli, 7 saat rehin tutulduğu kaçırılma olayının detaylarını bu sözlerle anlattı:

“ORMANDA bisiklet sürüyordum. Bir saat sonra eve gidecektim. Birden kırmızı renkli bir minibüs bana çarptı. Yere düştüm. Kolum kırıldı. Ardından da başıma sopayla vuruldu. Minibüsün şoförü beni baygın halde bağlayarak minibüsüne atmış ve şehir dışında bir eve götürmüş. Uyandığımda canım çok yanıyordu. Çıplak olarak sandalyeye kelepçelendim. Bana ‘Benim istediğimi yap, yarın serbestsin’ dedi. Gözlerimi bağlamıştı ve şarap içmemi istedi. Daha sonra ağzımı ve burnumu kapattı. Nefes alamadım, boğulacaktım.”

‘Çıplak şekilde sandalyeye kelepçelendi’

‘BUZ GİBİ SUYLA BOĞMAK İSTEDİ’
“Sonra beni banyoya götürüp küvetteki buz gibi suyla boğmak istedi. Kurtulmak için onunla konuşmaya çalıştım. Ona, evde orkidelerimin olduğunu anlattım. Sanırım bahçıvandı. Bundan etkilendi. O da bana kötü hayatını anlattı. Sevgilisinin kendisini aldattığını söyledi. Beni bırakmasını söyledim. Yaşananların da bir kaza olduğunu anlatacağım konusunda ikna ettim. Ellerimi çözdü, beni eve bıraktı. Hemen kapıyı kilitleyip hayat arkadaşıma telefon ettim. Durumu anlattım ve polise haber verdik.”

‘Çıplak şekilde sandalyeye kelepçelendi’

Henüz üç aylık bir bebeği olan Birli’nin verdiği ifadeyle hemen harekete geçen polis, bisikletteki GPS bilgileriyle saldırganın yerini tespit etti. Özel tim, belirlenen adrese baskın düzenledi. 33 yaşındaki saldırgan yakalandı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu tahmin ediliyor.

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