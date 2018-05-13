Cinsel taciz iddiasından sonra Koh Lanta yayından kaldırıldı
Fransa’nın Survivor formatındaki yarışma programı Koh Lanta cinsel taciz iddiası ile yayından kaldırıldı.
FRANSA’nın en çok izlenen programlarından biri olan ve Survivor formatında bir adada iki takımın zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği Koh Lanta yarışma programında katılımcılarından 21 yaşındaki Candide Renard’ın başka bir yarışmacı tarafından cinsel tacize uğraması üzerine yayından kaldırıldığı bildirildi.
Pasifik Okyanusu’nda bir adada çekilen programın çekimlerinin durdurulduğu ve bu sene yayınlanmayacağı açıklandı.
RENARD DAVA AÇACAK
Candide Renard’ın futbol antrenörü olan babası Herve Renard dava açacaklarını söyledi. Candide Renard’ı taciz ettiği ileri sürülen yarışmacının ise bütün iddiaları reddettiği ve henüz Fransa’ya dönmediği öğrenildi.
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