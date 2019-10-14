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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 14.10.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

‘Cinsel istismarın üstünü örtmeyin!’

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‘Cinsel istismarın üstünü örtmeyin!’

Demans hastalarına tecavüz eden hasta bakıcının ceza aldığı gün açıklama yapan bakım uzmanı Johannes Nau, yaşlı ve hasta bakım yurtlarında yaşanan cinsel ve şiddet olaylarının görmezden gelindiğini söyleyerek yöneticilerini göreve davet etti: “İstismarın üzerini örtmeyin, kabul edilemez olduğunu kamuoyuna anlatın!”

ALMANYA’nın Ulm kentinde bakıma muhtaç iki demans hastası kadına cinsel saldırıda bulunan ve bunu da telefonuyla kaydeden hasta bakıcının yargılandığı dava sonuçlandı. Hasta bakıcının demans hastalarının çıplak fotoğrafları telefonuna çekip arkadaşına gönderdiği de mahkemece tespit edilmişti. Hakim, 47 yaşındaki hasta bakıcıya üç yıl hapis cezası verdi.

‘TABU OLMAKTAN ÇIKARILMALI’
Hasta bakıcının davasının sonuçlandığı gün gündeme bakım evlerindeki şiddet ve cinsel saldırı olayları geldi. Stuttgart’ta bulunan Protestan Sağlık Meslek Eğitim Merkezi Uzmanı Johannes Nau “Tüm yurtların koruma programına ihtiyacı var. Çalışanlar için açık ve net kurallar konmalı, çalışanlar eğitimden geçirilmeli. Yurtlarda yaşananların bir kısmı biliniyor. Büyük bir kısmı ise bilinmiyor. Yurtlarda ve bakım evlerinde yaşananları tabu olmaktan çıkarmak gerekir” dedi. Nau, sadece yurtta kalan hasta ve yaşlılar değil, yurtlarda çalışanların dörtte birinin de hastaların veya hasta yakınlarının şiddetine maruz kaldığını da belirtti.

‘KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU ANLATILMALI’
Nau, yurt ve bakım merkezlerinin sahibi ve yöneticileri yaşananları görmezden gelmekle suçlarken “Eyalet ve federal yönetim saldırıları ele alıp çözüm bulmalı” dedi. Yöneticilerin şiddet ve cinsel saldırı olaylarını kamuoyuna açıklamasının önemli olduğunu belirten Nau, “Yöneticiler cinsel saldırılara karşı tutum almalı ve bunların kabul edilmez olduğunu kamuoyuna açıklamalı. Hastalardaki morarıkların neden kaynaklandığını personel konuşabilmeli” dedi.

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